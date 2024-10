Champions League, Thuram all’ultimo respiro regala il successo all’Inter: 1-0 allo Young Boys

L’Inter vince ancora in Champions League, battendo il modesto Young Boys con una rete di Marcus Thuram nel finale. Inzaghi riesce a bissare il successo casalingo della gara contro la Stella Rossa e sale a quota 7 punti. I nerazzurri vincono a fatica anche per via dell’ampio turnover varato da Inzaghi.

In avvio l’Inter fatica a prendere il controllo del gioco, anzi è lo Young Boys a rendersi più pericoloso. E anche ad andare costantemente al tiro. Nella fase centrale anzi gli svizzeri hanno diversi buone occasioni. Lo Young Boys però non ne approfitta grazie anche ad un grande intervento di Sommer che tiene l’Inter a galla sull occasione di Lakomy. Nella seconda parte della prima frazione, i nerazzurri riescono a riemergere e la partita si fa anche più ruvida con diversi cartellini.

In avvio di ripresa l’Inter ha l’occasione di passare avanti la Arnautovic dal dischetto si fa ipnotizzare da Von Ballmoos. Poi il tecnico dell’Inter inserisce piano piano tutti i pezzi da novanta rimasti in panchina. Con Dimarco, Thuram, Lautaro e Zielinski, i nerazzurri cambiano marcia. Le occasioni si susseguono, anche se l’Inter non riesce a sfondare il muro dello Young Boys che regge fino all’ultimo. Poi il solito gran cross di Federico Dimarco pesca Thuram in mezzo all’aria e segna il gol della vittoria al 93. Nei due minuti successivi c’è spazio ancora per un’occasione nerazzurra. Ma Lautaro viene fermato ancora dal portiere dello Young Boys.