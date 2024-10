Leclerc campione del mondo: l’annuncio fa sognare i tifosi

Charles Leclerc e la Ferrari si rilanciano clamorosamente dopo il Gp degli Stati Uniti a Austin: si torna a pensare al Mondiale

Al rientro dopo l’ultima pausa prima del rush finale di una lunghissima stagione di Formula Uno, la Ferrari è tornata in pista col botto. Ad Austin le cose sono andate anche meglio rispetto alle prospettive più rosee, con una formidabile doppietta, la seconda della stagione, che ha esaltato tutto lo staff di Maranello e i milioni di tifosi sparsi in tutto il mondo.

Una gara condotta in maniera magistrale da Leclerc, autore di una partenza fantastica che ha beffato Norris e Verstappen e poi di un ritmo insostenibile per tutti gli altri, e dal muretto, perfetto a livello strategico e in grado di portare Carlos Sainz subito alle spalle del compagno di squadra. Una grande soddisfazione, per una Rossa che nella seconda parte della stagione ha mostrato una grande crescita. E adesso, può guardare con grande fiducia al futuro.

In questo momento, il Cavallino rampante sembra la vettura più performante in pista e nelle prossime gare potrebbe togliersi altre soddisfazioni. Siamo già a quattro vittorie stagionali, ma adesso si può guardare anche oltre. Con cinque Gran Premi e due gare sprint ancora da disputare, la Rossa è tornata prepotentemente in corsa per il Mondiale già adesso, senza aspettare il 2025. Corsa in salita per Leclerc, è vero, con 79 punti da recuperare su Verstappen, ma per la classifica costruttori i 48 punti dalla McLaren non sono una distanza insormontabile.

Leclerc e la vittoria del Mondiale: adesso il monegasco ci crede sul serio

Tutto questo viene ribadito dalle dichiarazioni dello stesso Leclerc, che vuole incrementare il suo bottino (tre vittorie in stagione) e a questo punto prova a non mettersi limiti.

In conferenza stampa, a fine gara, ha infatti spiegato: “Se continuiamo a fare tutto bene, possiamo vincere il mondiale costruttori puntando solo sulle nostre forze. Con gli aggiornamenti portati tra Monza e Singapore il bouncing sembra sparito del tutto, abbiamo avuto la conferma della bontà del nostro lavoro. Per il titolo piloti, mai dire mai, ma mi servirebbe un po’ di fortuna“.

A questo punto, in ogni caso, possiamo aspettarci da qui alla fine una Ferrari protagonista, già dal Gp del Messico del prossimo weekend, dove si può ancora pensare in grande.