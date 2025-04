Morata sul caso Fagioli: “Non l’ho mai aiutato, gli voglio bene e spero possa rimediare ai suoi errori”

Alvaro Morata prende le distanze dal caso scommesse. Il centravanti spagnolo ex Milan, oggi in forza al Galatasaray, era stato tirato in ballo dalle ricostruzioni giornalistiche delle chat di Nicolò Fagioli. In particolare, in una conversazione con l’ex compagno di squadre nelle giovanili Zanandrea, il centrocampista ex Juve e oggi alla Fiorentina, parlava di un “Alvaro” che lo aiutava nella compravendita degli orologi, strumento attraverso il quale venivano nascosti i debiti di gioco.

Le parole di Morata

Un ruolo che Morata smentisce con forza: “Ho visto le informazioni che stanno uscendo su di me e ci tengo a chiarire che l’unica cosa in cui ho aiutato Fagioli in questi anni è dandogli consigli sula sua carriera, come amico e persona con più esperienza di lui. Non ho mai saputo niente della sua situazione. Voglio molto bene a Nicolò e spero possa rimediare presto a tutti i suoi errori, però io non ho niente a che vedere con la sua situazione e prego di non diffondere notizie false o bugie. Ripeto: smentisco tutte le informazioni che sono uscite perché sono FALSE. Grazie”.

Fagioli sul caos scommesse: “Ho pagato il debito con la giustizia, ora chiedo rispetto”

Questo il messaggio di Fagioli: “Ho pagato il mio debito con la giustizia. Con una condanna e una sacrosanta squalifica, con umiliazioni continue e giustificate, con la vergogna provata e con il rischio di non rialzarmi più. Ho raccontato della mia patologia, seria, nelle scuole, ai miei familiari, agli amici e alla stampa. Quella stessa stampa che affronta spesso le problematiche gravi della mia malattia e come affrontarle, ma che oggi mi rimette alla gogna. Ancora una volta. Ho sopportato il peso di aver commesso qualcosa di brutto. Di aver deluso tutte le persone che credevano in me.