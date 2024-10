Tamberi commovente: gesto pazzesco

Gesto pazzesco quello compiuto da Gianmarco Tamberi. Il campione olimpico ha svelato tutto in una recente intervista

Le Olimpiadi di Parigi non sono andate come previsto per Gianmarco Tamberi che ha dovuto anche fare i conti con una colica renale che gli ha impedito di essere al meglio nella finale del salto in alto.

L’esperienza si è conclusa purtroppo senza medaglie ma, considerate le sue precarie condizioni di salute, già il fatto che Gimbo si fosse presentato su quella pedana, pronto a lottare per, è stata quasi una vittoria per lui. Altri non avrebbero preso neppure in considerazione l’idea di partecipare alla gara in quelle condizioni, ma non Tamberi che ha voluto sfidare il suo corpo fino alla fine.

La medaglia non è arrivata ma Gimbo ha comunque conquistato tantissimi tifosi in quel di Parigi. In una recente intervista concessa ad Eurosport, Tamberi ha fatto capire chiaramente come il suo obiettivo sia ora Los Angeles e che Parigi non può essere stato la fine della sua carriera. Durante l’intervista, Gimbo ha raccontanto anche un un episodio avvenuto durante le Olimpiadi che ha mostrato in mondovisione quanto non sia solo un grande atleta ma anche una grandissima persona dai valori importanti.

Tamberi e l’aiuto al rivale alle Olimpiadi: Gimbo commuove tutti

Nonostante non abbia conquistatouna medaglia, Gianmarco Tamberiha fatto eccome parlare di sé alle Olimpiadi e non solo per le ventiquattrore infernali che ha vissuto. L’atleta azzurro, infatti, si è fatto notare anche per l’aiuto fornito all’amico-rivale Mutaz Essa Barshim che ha accusato un problema al polpaccio poco prima dello stacco per effettuare il salto.

Tamberi si è accorto subito del problema e ha soccorso immediatamente Mutaz con il quale condiviso l’oro a Tokyo, segno della grande amicizia che li lega. Ed è proprio ciò che ha raccontato Gimbo nell’intervista a Eurosport, rivelando come è così che si agisce quando un amico ha un problema: “Mutaz è un grandissimo amico nel senso che se ne è cercato di raccontare tanto, ma in realtà quando c’è un’amicizia è la prima cosa che fai. Se vedi un amico andare in difficoltà vai ad aiutarlo” ha dichiarato, aggiungendo come in quel momento non stessero gareggiando contro e lui poteva solo sperare nel meglio per l’atleta qatariota.

Parole importanti e commoventi quelle di Tamberi che ancora una volta stupisce tutti i suoi tifosi stavolta non per un salto in alto ma per qualcosa di altrettanto bello e importante.