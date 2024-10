Tennis, tifosi sotto shock: sorpasso in vetta al ranking

Incredibile nel mondo del tennis, sorpasso in vetta alla classifica: tifosi sotto shock, è successo davvero

Rivoluzione in classifica: cambia il numero uno del ranking mondiale. Quasi inaspettatamente, il mondo del tennis ha salutato un clamoroso ribaltone. D’altronde, tutte le dittature in classifica, con un meccanismo come quello dei ranking tennistici, sono destinate a terminare, prima o poi. Quel che sorprende è che in questo caso il sorpasso si sia realizzato in maniera repentina, grazie a una serie di risultati straordinari conquistati da uno dei simboli del tennis mondiale degli ultimi anni. E la sensazione è che per poter assistere a un controsorpasso bisognerà attendere un po’ di tempo.

Ovviamente in tutto questo non c’entra nulla Jannik Sinner. Il campione azzurro, come ben sappiamo, grazie al cammino di Shanghai ha aritmeticamente messo al sicuro il primo posto nel ranking ATP, almeno per questo 2024. Il compito più duro per l’altoatesino è rinviato agli Australian Open, il primo grande appuntamento della prossima stagione, quello in cui dovrà dimostrare di avere le spalle abbastanza larghe per poter sostenere il peso di disputare uno Slam da campione in carica, cosa già dimostrata dal suo grande rivale Alcaraz.

Il sorpasso non riguarda quindi la classifica ATP, bensì quella WTA. In queste ore è infatti arrivata a conclusione la dittatura di Iga Swiatek. La tennista polacca, dopo circa un anno al numero 1 del mondo, ha dovuto restituire lo scettro alla sua più vicina inseguitrice, Aryna Sabalenka. E lo ha fatto ottenendo un altro risultato prestigioso in questo autunno ricco di soddisfazioni per la campionessa di Minsk.

Cambio in vetta nel mondo del tennis: Sabalenka torna al numero 1 della WTA

Ce l’ha fatta, Aryna Sabalenka, ha riprendersi il primo posto della classifica WTA. Una missione che sembrava quasi impossibile nella prima metà della stagione, quando Iga dominava in lungo e in largo e non sembrava voler lasciare alle sue rivali nemmeno le briciole. Da qualche mese, però, per la polacca sono cominciate grandi difficoltà, culminate nella decisione di prendersi un periodo di pausa dal tennis in questo autunno.

Dopo aver trionfato agli US Open, portando a casa il terzo titolo Slam della carriera (secondo in questo 2024), per la bielorussa è stato quindi quasi un gioco da ragazzi riuscire ad accumulare i punti che le servivano per balzare al comando della classifica.

Presentatasi in ottime condizioni nella tournée asiatica, ha conquistato una vittoria importante a Wuhan, e con i quarti di Pechino è riuscita a colmare definitivamente il gap, operando il sorpasso nei confronti della rivale, distante ora poco meno di 400 punti nel ranking.

Per chiudere l’anno in vetta i giochi però non sono ancora fatti. La tennista bielorussa avrà bisogno infatti di superare almeno la fase a gironi delle Finals di fine anno per riuscire a chiudere questo straordinario 2024 davanti a tutti. Una missione difficile, ma non impossibile, anche perché nello stesso torneo Iga sarà chiamata invece a difendere il titolo ottenuto nel 2023, cosa non proprio banale dopo un periodo di stop come quello che sta vivendo.