Conference League, la Fiorentina s’impone 4-2 a San Gallo

È servita un’altalena alla Fiorentina per portare a casa tre punti dalla trasferta in terra svizzera contro il San Gallo. I viola vincono 4-2 una partita divertente: vantaggio casalingo al minuto 23 con Mambimbi, nella ripresa la formazione di Palladino pareggia i conti con Martinez Quarta e trova il sorpasso con Ikoné. Il San Gallo pareggia con Gortler, il tris viola porta la firma di Ikoné (doppietta personale). Nel finale, in pieno recupero, anche il poker messo a segno da Gosens, lesto a ribadire nel sacco il tap-in.