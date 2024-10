Sinner ha deciso, cambia tutto con la squalifica: i dettagli

Jannik Sinner ha preso la sua importante decisione, con l’eventuale squalifica cambierebbe davvero tutto: svelati i dettagli

Anche in quel di Riyad ha confermato di essere il numero uno al mondo. La vittoria del “Six Kings Slam” per Jannik Sinner gli alzerà sicuramente il morale ed anche il conto in banca (sei milioni di dollari per il successo). Poco importa se si tratta di un torneo che ai fini della classifica Atp non assegnerà alcun tipo di punto, ma è stata una importante prova per confrontarsi con i giganti del tennis.

Prima Novak Djokovic in semifinale, poi è stato il turno del suo collega, amico e rivale Carlos Alcaraz. Match spettacolari che hanno divertito il pubblico presente e non solo. Un 2024 che ancora deve arrivare alla conclusione, ma che ha regalato all’altoatesino un bel po’ di soddisfazioni. Un anno che, però, lo vedrà impegnato in altri tornei importanti come l’ultimo Masters 1000 (a Parigi-Bercy), le Nitto Atp Finals (10-17 novembre) di Torino e la Coppa Davis (19-24 novembre) in quel di Malaga.

Anche se la preoccupazione per il tennista italiano è sempre dietro l’angolo. Riguardo cosa? Ovviamente una possibile squalifica che potrebbe arrivare da Losanna. Svelato, quindi, il suo piano nel caso in cui il classe 2001 dovesse ricevere una “mazzata”.

Sinner, svelato il piano in caso di squalifica: tutti i dettagli

Nella classifica Atp, Sinner si trova al primo posto con 11.920 punti. Quasi 5mila in più (per la precisione 4.800) di Carlos Alcaraz che si piazza al secondo posto. Il compito di Sinner, nelle prossime settimane, è quello di difendere i 1.590 punti conquistati alla fine del 2023: 500 Vienna, 90 Parigi-Bercy, 1000 Finals. Il torneo transalpino è importante per vari motivi.

Il primo è cercare di accumulare quanti più punti possibili in caso di squalifica e non perdere la classifica al rientro. Oppure iniziare il nuovo anno con molta più tranquillità con molti successi da difendere nei primi mesi della nuova stagione. Ovvero i 2.500 punti tra Australian Open e Rotterdam).

La preoccupazione dei tifosi, nel 1000 di Bercy, è che Sinner sia sempre arrivato con il minimo delle sue forze. Basti pensare che nelle ultime tre edizioni (dal 2021 al 2023), il 23enne ha vinto solamente un match. La nota positiva è che si gioca sul cemento indoor, uno dei suoi campi preferiti. A Torino ci arriva da favorito, ma guai a sottovalutare le condizioni psico-fisiche dei suoi avversari.

Mentre in Spagna Filippo Volandri cercherà di conquistare una importante doppietta (dopo il successo della passata stagione). Difficile anche per i bookmakers trovare una favorita nel torneo spagnolo. Non ci resta che attendere e gustare lo spettacolo.