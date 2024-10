Ultim’ora Berrettini, ormai ci siamo: notizia da sogno

Matteo Berrettini sta bene e può continuare a inseguire il suo sogno: la notizia delle ultime ore non lascia spazio all’interpretazione

Il tennis maschile è ormai entrato nella parentesi sul cemento indoor europeo che porta dritto alle Nitto Atp Finals di Torino e alle Final 8 di Coppa Davis. Quest’ultimo un appuntamento attesissimo dagli appassionati italiani, dal momento che la selezione azzurra capitanata da Pippo Volandri sarà chiamata a difendere il titolo di campione conquistato lo scorso anno. La kermesse interamente dedicata alle squadre nazionali andrà in scena in Spagna, dal 19 al 24 novembre, presso il Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga.

La lista dei pre-convocati di Volandri è stata ufficializzata dalla FITP circa una mesetto fa. L’ex tennista livornese ha deciso di ‘allertare’ il quintetto composto da Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Ma, trattandosi di una lista provvisoria, tutto può ancora cambiare.

“Quest’anno torneremo a Malaga con l’obiettivo di onorare, come sempre, la maglia azzurra e di dare il massimo per il nostro Paese. Ci tengo a sottolineare che queste pre-convocazioni sono basate sull’attuale ranking. Da qui a novembre raccoglierò tutti gli elementi che mi consentiranno di fare le convocazioni definitive, sulla base della condizione fisica e mentale dei nostri ragazzi”, ha confermato Volandri. Parole che hanno riacceso d’un tratto le speranze di Matteo Berrettini, escluso a sorpresa da questa prima chiamata.

Berrettini si candida per un posto in Coppa Davis: la situazione

Reduce dal grave infortunio alla caviglia accusato allo US Open 2023, il 28enne tennista romano è tornato in campo nel mese di marzo riuscendo ad ottenere subito ottimi risultati, tra cui 3 titoli Atp, vinti a Marrakech, Umago e Kitzbhuel. Col passare dei mesi, lo stato di forma di Berrettini sta migliorando sempre di più, così come il suo ranking: l’azzurro è attualmente in top-40 e, non avendo alcun punto da difendere di qui in avanti, ha margini di guadagno davvero molto ampi.

Insomma Matteo è in ripresa, e dovesse continuare ad offrire un rendimento positivo nelle prossime settimane, non è da escludersi che Volandri possa decidere di puntare proprio su di lui. Ne è convinta ‘La Gazzetta dello Sport’.

In un articolo pubblicato sul sito del noto quotidiano, infatti, si legge che se in questi ultimi tornei darà risposte confortanti sulla tenuta fisica, “un posto sarà sicuramente riservato a Berrettini, consentendo a Volandri di costituire finalmente il trio delle meraviglie che sogna dal 2021 e che per una ragione o per l’altra non è mai riuscito a vedere in azione”.

Il trio in questione è ovviamente quello formato da Sinner, Musetti e appunto il romano. Nel caso specifico, come evidenziato dalla rosea non si tratterebbe soltanto di riconoscenza per le tre vittorie che Berrettini ha messo a referto nei playoff a Bologna.

Per quanto riguarda invece colui che potrebbe cedere il posto a Berrettini, Gazzetta scrive che Cobolli si fa preferire ad Arnaldi, che si è un po’ eclissato, mentre il primo è in grande ascesa.