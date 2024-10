Correrà al posto di Hamilton: ultim’ora che ribalta la F1

Lewis Hamilton “appiedato” dalla Mercedes: la decisione è ufficiale, le parole del team principal Toto Wolff

“Sono devastato“. Così Lewis Hamilton dopo quanto accaduto nel Gran Premio degli Stati Uniti. In Texas il pilota della Mercedes è stato in gara per appena due giri: poi un problema alla monoposto – inizialmente sembrava fosse stato un suo errore – e la fine mesta del suo GP nella ghiaia della via di fuga.

Un epilogo mesto per il sette volte Campione del mondo che aveva altre aspettative dalla gara di Austin. Un’altra domenica negativa, quindi, per Lewis che in questo campionato ha avuto un solo acuto, nel “suo” Gran Premio, quello di Silverstone. Un successo inaspettato tale da far commuovere il pilota sul podio, una sorta di liberazione dopo le difficoltà degli ultimi tre anni.

Colpa di una Mercedes non competitiva, di certo non in grado di rivaleggiare con la Red Bull che ha semplicemente dominato. Una situazione che sicuramente avrà influito nella scelta di Sir Lewis di abbandonare Brackley per passare in Ferrari a partire dalla prossima stagione, quella che dovrà spingere il pilota a dare l’assalto all’ottavo titolo iridato.

Hamilton “appiedato” dalla Mercedes: la decisione di Toto Wolff

Il passaggio di Hamilton in Ferrari, ufficiale dallo scorso mese di febbraio, è stata una vera e propria bomba per tutto il circus. D’altronde si tratta del pilota in attività più vincente di sempre – ma in generale, sono sette i titoli mondiali come anche Michael Schumacher – e di una scelta totalmente inaspettata.

Lewis, così, coronerà anche il sogno di molti, quello di indossare la tuta rossa e guidare proprio la monoposto del Cavallino. La Mercedes, accusato il colpo, si è presa qualche mese di tempo per decidere. E la scelta, dopo vari profili vagliati – è caduta sul giovane Kimi Antonelli, un talento su cui a Brackley puntano ad occhi chiusi, come spiegato anche da Toto Wolff stesso.

Il primo contatto con la Mercedes non si è rivelato però fortunatissimo, anzi: a Monza incidente alla Parabolica e danni alla W15. Antonelli, però, avrà un’altra chance proprio in Messico. D’altronde deve prendere sempre più familiarità con la monoposto di Stoccarda e scenderà quindi in pista nella prima sessione di prove libere.

Stavolta, però, non sarà George Russell a fargli spazio: è stato “appiedato” proprio Lewis Hamilton, che quindi in Messico enterà in scena solo a partire dalle FP2. “Non vediamo l’ora che Kimi continui il suo sviluppo in pista” ha dichiarato Toto Wolff, ricordando come il Messico “rappresenti una sfida unica per la sua altitudine. La power unit deve lavorare con maggiore intensità e si corre con la deportanza massima per contrastare l’aria rarefatta“. In Mercedes, quindi, prime prove di campionato 2025.