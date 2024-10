Serie A, Bologna-Milan rinviata

Dopo ore di febbrile attesa e di discussioni tra Lega, Bologna e Milan, la sfida della 9^ giornata tra rossoblù e rossoneri è stata rinviata a data da destinarsi.

Fino all’ultimo le parti in causa avevano provato a giocare il match. Le opzioni sul tavolo, dopo il no totale del sindaco Lepore, riguardavano la disputa della gara su un campo neutro a Como o ad Empoli ma non si è giunti ad una conclusione.

Motivo per cui ora si disporrà il rinvio.

Il primo commento alla vicenda è quello del presidente del Milan, Paolo Scaroni: “Decisione incomprensibile, dovuta al divieto del Sindaco di Bologna che ha proibito lo svolgimento della gara a porte chiuse al Dall’Ara”.