Botta e risposta con Nadal: tifosi italiani increduli – Sportitalia.it

Rafa Nadal è stato chiamato in causa da un altro grande ex protagonista del tennis internazionale. Ecco il suo pensiero

Il 2024 nel mondo del tennis non verrà soltanto ricordato per i gli Slam vinti da Jannik Sinner o per la prima e unica vittoria olimpica di Novak Djokovic. Quello che sta per concludersi è stato anche l’anno del ritiro per uno dei tennisti più forti e vincenti di sempre, una leggenda di questo sport.

Rafael Nadal ha deciso di ritirarsi. Lo spagnolo è una delle maggiori icone del tennis, visto che nella sua carriera ha vinto numerosissimi trofei e anche medaglie olimpiche. Basti pensare che conta nel suo palmares vanta la bellezza di 22 vittorie negli Slam e un oro olimpico a Pechino 2008.

Nadal è considerato il miglior tennista di sempre sulla terra battuta. La sua specialità infatti è sempre stata quella di saper dominare e sopraffare qualsiasi avversari su tale superficie. Non a caso il Roland Garros, uno dei più grandi tornei internazionali su terra, è stato su territorio preferito di caccia per molti anni.

Pietrangeli “sfida” Nadal: l’ex tennista azzurro come lo spagnolo?

A parlare di Nadal e della sua carriera c’ha pensato un’altra leggenda del tennis proveniente da un’epoca completamente diversa. Ovvero Nicola Pietrangeli, presente in questi giorni al Festival del cinema di Roma per il documentario a lui dedicato Nicola vs. Pietrangeli, dove si racconta anche la parte privata della vita del 91enne.

Questa la frase che ha fatto scatenare una sorta di botta e risposta tra le due icone del tennis: “Mi hanno sempre detto che se mi fossi allenato di più avrei vinto di più, ma mi sarei divertito di meno. Io in quegli anni lì sulla terra battuta ero come Nadal. Vi assicuro che non era facile vincere certi tornei”.

Una sorta di paragone che Nadal ha preso positivamente, anche perché lo spagnolo è uno dei testimoni nel suddetto documentario dedicato a Pietrangeli. Questa la testimonianza in questione: “Nicola è stato un grande campione che ha fato tanto per la crescita del tennis, sia dentro che fuori dal campo, sotto ogni aspetto”.

Dunque grande rispetto reciproco fra i due fuoriclasse che ovviamente sono imparagonabili poiché protagonisti in ere molto lontane e differenti del tennis. Entrambi però sono riusciti a ottenere grandi traguardi con vittorie che saranno ricordate per sempre.