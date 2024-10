Fiorentina, per Kean si aspetta domani: allertato Kouamé

Ancora nessuna novità in casa Fiorentina per quanto riguarda la titolarità o no di Moise Kean in vista del match contro la Roma. L’attaccante viola resterà in dubbio fino all’ultimo con Palladino che comunicherà l’elenco dei convocati solo a poche ore dalla sfida contro i ragazzi di Juric. In caso di assenza di Kean toccherà ancora una volta a Kouamé affiancare Colpani, Beltran e Bove nel quartetto d’attacco. Con la viola che dovrà fare a meno di Gudmundsson nelle prossime settimane.

Fiorentina, la crescita viola

Una Fiorentina che dopo una partenza a rilento ha trovato una sua identità con la difesa a 4. Gli ultimi risultati uniti ad una crescita delle prestazioni hanno ridato entusiasmo alla piazza con la Fiorentina capace di battere in casa Lazio e Milan e imporsi in trasferta 0-6 contro il Lecce portando a casa anche due successi su due in Europa. Se Kean è il dubbio in attacco non ce ne sono invece per il resto della formazione. Con Palladino pronto a schierare De Gea in porta, con Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens a protezione e Cataldi e Adli in mezzo al campo. Fiorentina quindi sempre più vicina ad un 11, tipo mancato spesso nelle ultime stagioni. Che con la Roma vuole confermare l’ottimo periodo di forma consolidando così una classifica sempre più di vertice…