Preoccupazione Sinner, c’è poco da fare: annuncio improvviso

E’ appena arrivato un annuncio che ha lasciato completamente senza parole tutti i fan di Jannik Sinner: ora la preoccupazione è massima.

Dopo i successi a Shanghai e al Six Kings Slam il prossimo appuntamento per Jannik Sinner è quello del Masters 1000 di Parigi-Bercy, anche se tutti i tifosi del tennista italiano non vedono l’ora di vederlo in campo alle ATP Finals e in Coppa Davis. L’obiettivo di Sinner è quello di chiudere nel migliore dei modi un 2024 straordinario, che lo ha visto trionfare in due tornei del Grande Slam (Australian Open e US Open) e diventare il numero uno del ranking ATP.

Tuttavia, come noto, l’atleta altoatesino deve fare i conti anche con la nota vicenda extra-campo, ovvero con il ricorso della WADA (Agenzia Mondiale Antidoping) contro la sua assoluzione per il caso doping. La sentenza definitiva non arriverà prima del 2025. Nel frattempo Sinner è costretto a giocare con questo enorme peso sul groppone.

Ma non è soltanto questo a preoccupare il campione di San Candido. La sua compagna, Anna Kalinskaya, è salita vertiginosamente nella classifica WTA, dove occupa ora la 12esima posizione. Nonostante questa netta crescita, la tennista russa non riesce comunque a vivere serenamente. E’ stata la stessa Kalinskaya a pubblicare una Storia su Instagram per condividere con tutti i suoi fan uno stato d’animo di certo non positivo.

Sinner preoccupato, l’annuncio è appena arrivato

Nel corso dell’ultimo torneo disputato a Ningbo, in Cina, l’atleta russa ha detto verso la fine del reel di non essere in vena “di cose romantiche“. Ma da cosa dipende questa improvvisa malinconia? Sempre Kalinskaya spiega nel video di avere il “mal d’autunno” che spesso si traduce anche in astenia e spossatezza dovute proprio al cambio di stagione.

Gli esperti lo individuano con l’acronimo SAD (che in inglese significa proprio ‘triste’), vale a dire ‘disordine affettivo stagionale’: altri sintomi del mal d’autunno sono aumento della fame e disturbi del sonno, sempre legati al cambiamento stagionale.

Le giornate più corte e la diminuzione delle ore di luce potrebbero aver influito sull’umore di Anna Kalinskaya, così come l’assenza di Sinner (che non compare nel video). Un disagio che però potrebbe sparire presto. Tra un mese circa sia Jannik che Anna saranno liberi dagli impegni e potranno finalmente godersi un po’ di tempo insieme prima di tornare in campo in Australia.