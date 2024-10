Muore a 33 anni, un terribile lutto scuote lo sport italiano

Terribile lutto per lo sport italiano: la giocatrice scompare all’età di soli 33 anni dopo aver accusato un malore che non le ha lasciato scampo

Un nuovo e drammatico lutto ha sconvolto il mondo dello sport italiano che perde una delle sue giocatrici, deceduta a seguito di un malore che le è stato fatale mentre era in doccia.

Bruttissimo colpo per l’Astra Volley che nelle ultime ore ha dovuto prendere atto della scomparsa di una delle sue migliori giocatrici, ovvero Valentina Sergi. La salentina, di ruolo centrale, è stata ritrovata senza vita all’interno del suo bagno dopo aver accusato un malore improvviso, lasciando tutti scioccati per la sua morte arrivata come un fulmine di 33 anni.

I funerali si sono tenuti nella giornata di venerdì 25 ottobre e a dare l’annuncio della morte è stata la famiglia ed il suo compagno Walter. Per salvare la vita alla Sergi si è fatto di tutto, ma a nulla sono valsi l’intervento immediato dei soccorsi e i successivi tentativi di rianimazione ed alla fine si è potuto constatare solo il decesso della giocatrice che lascia un vuoto terribile nel mondo dello sport italiano.

Lutto nel volley: Valentina Sergi muore dopo un malore improvviso

A soli 33 anni, Valentina Sergi non c’è più. Dopo essersi fatta una doccia, la giocatrice dell’Astro Volley ha accusato un malore improvviso che le ha tolto la vita, strappandola all’affetto dei suoi cari che con gran dolore hanno annunciato la sua dipartita. La salentina era una grande giocatrice e, soprattutto, era una grande persona che si faceva voler bene da tutti. Anche per questo motivo, la sua scomparsa rappresenta un duro colpo per lo sport italiano.

Anche il suo club tramite una nota ha voluto ricordarla e rendere omaggio con affetto la propria giocatrice, sottolineando come “era difficile non volerti bene” e che il suo sorriso era tanto solare quanto contagioso. Ed è proprio con quel sorriso – continua l’Astro Volley – che Sergi verrà ricordata, anche se a tutta la squadra la sua assenza peserà come un macigno.

Oltre all’Astro Volley, pure altre società di pallavolo hanno voluto ricordare Valentina Sergi, segno di come la pallavolista fosse amata ovunque. Come il suo club, anche il Cutrofiano Volley ci ha tenuto a sottolineare quanto il sorriso della Sergi fosse dirompente e lei carica di un’allegria contagiosa che giovava a tutti all’interno della squadra. Insomma, la perdita di Valentina Sergi non è solo un drammatico lutto per il volley, ma per l’intero movimento sportivo italiano che nel suo piccolo perde una delle sue protagoniste più amate.