Federica Pellegrini lascia gli italiani a bocca aperta, rivelazione inequivocabile

Federica Pellegrini, ex campionessa di nuoto, si concede ad una rivelazione che non concede spazio a dubbi e la notizia non lascia indifferenti i suoi tifosi

Uno dei simboli dello sport italiano che ha scritto pagine di storia indelebili nel nuoto è senza dubbio Federica Pellegrini. La campionessa azzurra dello stile libero dopo una stupefacente carriera si è ritirata dallo sport professionistico nel 2022 ma non ha mai smesso di restare nel cuore dei suoi numerosi tifosi che ancora oggi la supportano in tutto ciò che sceglie di fare.

Dopo il termine della carriera nel nuoto ai massimi livelli, la Pellegrini è rimasta sotto ai riflettori perché è apparsa più volte in televisione rimanendo così sempre a contatto con i suoi fan. La si ricorda nelle vesti di giudice di Italia’s Got Talent mentre ora si sta dilettando in un altro programma televisivo molto noto come “Ballando con le Stelle” per dar sfogo anche ad un’altra sua passione oltre al nuoto che è la danza.

Federica Pellegrina parla di una nuova gravidanza e dei piani con il marito Matteo Giunta

Nelle scorse ore la rivista ‘Chi’ ha pubblicato un’intervista che Federica Pellegrini ha concesso loro e durante la quale ha parlato anche della sua vita privata. L’ex campionessa di nuoto ha trattato temi come la sua esperienza a “Ballando con le Stelle” ma pure un tema intimo come una possibile seconda gravidanza.

Alla domanda se lei e il marito Matteo Giunta abbiano intenzione di dar luce ad un secondogenito, la Pellegrini ha risposto così: “In questo momento di impegni e incastri non semplici, non ne abbiamo la minima intenzione. Però, nella nostra testa, l’idea di aggiungere un altro bebè alla famiglia c’è. Non ora, ripeto, non ora. Sia io che Matteo abbiamo un fratello e crediamo moltissimo nella fratellanza, quindi sì, arriverà”.

La Divina, come è stata spesso soprannominata nella carriera sportiva per le sue enormi doti nel nuoto, ha quindi confermato che in futuro potrebbe arrivare un nuovo bebè da parte della coppia. Pellegrini e Giunta hanno già una bimba, la piccola Matilde che però in futuro potrebbe quindi non essere più figlia unica. Questa notizia ha creato molta gioia tra i fan dell’ex nuotatrice che la supportano sempre nel corso della sua vita.