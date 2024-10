Napoli e Conte i veri vincitori di Inter-Juve: contro il Milan per confermare l’allungo

Siamo solo a circa un quarto del campionato di Serie A e abbiamo già il primo vero allungo. Con il pareggio di ieri tra Inter e Juventus a San Siro, il Napoli di Antonio Conte ha portato a 4 e 5 punti il vantaggio sulle dirette inseguitrici. Un piccolo mini allungo che permette al Napoli, anche con un solo piccolo inciampo, di rimanere in testa alla graduatoria. Per questo si può dire che il Napoli e Antonio Conte sono i veri vincitori dello spettacolo 4-4 di ieri sera a San Siro tra nerazzurri e bianconeri.

Un vantaggio da non sottovalutare

In queste prime 9 giornate, il Napoli ha affrontato addirittura 8 squadre che al momento stazionano nella parte destra della classifica. Peraltro, nell’unica sfida con una delle prime 10, non è andato oltre il pareggio, contro la Juventus all’Allianz Stadium. Ora per la squadra partenopea inizia un ciclo di ferro: Milan domani, domenica la gara contro l’Atalanta, prima della sosta l’Inter e dopo la sosta Roma, Torino e Lazio in sequenza. Prima di trovare l’Udinese, che potrebbe rivelarsi un avversario ostico.

Tuttavia, quel vantaggio non va sottovalutato, perché se il Napoli finora ha avuto un calendario agevole, dall’altra va detto che la squadra di Antonio Conte è una sorpresa in sfide di questo genere. Ecco perché la gara di San Siro contro il Milan è una gara da non sbagliare. Una specie di break point del tennis. Sul tuo servizio, la fase gioco a te più favorevole (in questo caso una serie di sfide in cui gli azzurri partivano favoriti), hai conquistato il game. Ora ti sei portato avanti sull’avversario sul suo servizio, ma devi confermare. E il Milan è il banco di prova migliore per confermare questa embrionale superiorità rispetto alle dirette rivali.