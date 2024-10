Pallone d’Oro: oggi la cerimonia, Lautaro punta al podio. Ma cosa dovrà fare per vincerlo?

Alle 18.45 a Parigi avrà inizio la cerimonia d’assegnazione del Pallone d’Oro per la stagione 2023/24. Lautaro Martinez e Calhanoglu rappresenteranno l’Inter, con la Serie A che fra i primi 30 candidati piazza anche i romanisti Dovbyk e Hummels, oltre a Lookman che con l’Atalanta ha fatto cose straordinarie in Europa League.

Come risaputo, Lautaro è il giocatore che fra questi si piazzerà più in alto: il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare fra i primi 5 e punta al podio, anche se la vittoria sembra assegnata a Vinicius Jr. Ma il Toro può davvero pensare di vincerlo, in futuro?

Stando ai numeri, non è affatto da escludere. Nel 2023/24, il Toro ha realizzato 27 gol e 7 assist con l’Inter in 44 partite, vincendo Supercoppa e Scudetto. 5 gol in 6 presenze con l’Argentina in Copa America, vinta da capocannoniere. In totale 35 gol in 54 partite nel periodo considerato.

Inutile dire però che i gol hanno anche un peso differente e Vinicius ne ha fatti di pesanti come macigni in Champions League, che è la manifestazione che peserà di più in questa assegnazione, così come negli anni del Mondiale la Coppa del Mondo prende la scena. Insomma, Lautaro può pensare di alzare l’asticella, nel caso in cui dovesse ripetere i numeri della passata stagione anche nella competizione più importante in quella stagione. Sperando poi che nello stesso anno non si scatenino i “marziani” come Haaland e Vinicius stesso, senza dimenticare i vari Mbappé ed il sempre più determinante Yamal. Rispetto agli anni di Messi e Cristiano Ronaldo però, sembra proprio che il premio non abbia dei dittatori come lo erano i due fenomeni che hanno regnato incontrastati per anni.

La lista completa dei 30 candidati per il Pallone d’Oro

Jude Bellingham (Real Madrid/Inghilterra)

Hakan Çalhanoğlu (Inter/Turchia)

Dani Carvajal (Real Madrid/Spagna)

Ruben Dias (Manchester City/Portogallo)

Artem Dovbyk (Girona-Roma/Ucraina)

Phil Foden (Manchester City/Inghilterra)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/Spagna)

Erling Haaland (Manchester City/Norvegia)

Mats Hummels (Borussia Dortmund-Roma/Germania)

Harry Kane (Bayern Monaco/Inghilterra)

Toni Kroos (Real Madrid/Germania)

Ademola Lookman (Atalanta/Nigeria)

Emiliano Martinez (Manchester City/Argentina)

Lautaro Martinez (Inter/Argentina)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain-Real Madrid/Francia)

Martin Odegaard (Arsenal/Norvegia)

Dani Olmo (Lipsia-Barcellona/Spagna)

Cole Palmer (Chelsea/Inghilterra)

Declan Rice (Arsenal/Inghilterra

Rodri (Manchester City/Spagna)

Antonio Rudiger (Real Madrid/Germania)

Bukayo Saka (Arsenal/Inghilterra)

William Saliba (Arsenal/Francia)

Federico Valverde (Real Madrid/Uruguay)

Vinicius (Real Madrid/Brasile)

Vitinha (Paris Saint-Germain/Portogallo)

Nico Williams (Athletic Club/Spagna)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Germania)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen/Svizzera)

Lamine Yamal (Barcellona/Spagna)