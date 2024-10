Zanardi in pista: la foto è da brividi

Alex Zanardi continua a regalare emozioni fortissime ai suoi fan: spunta la foto da brividi in pista per il campione paralimpico, immagine indimenticabile

Ci sono campioni, nella storia dello sport, che hanno saputo più di altri conquistare il cuore dei tifosi per le loro imprese agonistiche e per il loro carattere indomabile, ad affrontare qualsiasi difficoltà, anche le più impervie. Di sicuro, uno di questi è Alex Zanardi, una vera e propria leggenda, amatissimo dai fan per quanto ha saputo fare nella sua carriera e soprattutto per l’esempio che ha dato a ognuno di noi.

L’ex pilota di Formula Uno e protagonista di altre categorie motoristiche (campione della Formula CART, negli Stati Uniti, nella seconda metà degli anni Novanta) ha visto la propria vita cambiare dopo il terribile incidente occorsogli nel 2001 sul circuito del Lausitzring, quando dovette subire l’amputazione di entrambe le gambe. Un qualcosa che però non lo ha scoraggiato, spingendolo a reinventarsi, continuando a coltivare la propria passione agonistica.

Su delle vetture sportive ci è tornato, eccome, diventando poi un apprezzato personaggio televisivo, presentatore di programmi ed eventi a carattere sportivo, quindi un plurimedagliato olimpico. Ben sei le medaglie conquistate nel paraciclismo tra le Olimpiadi di Londra e di Rio de Janeiro. Avrebbe voluto esserci anche a Tokyo, ma non ha potuto, per un nuovo gravissimo incidente, nel 2020, con il terribile scontro contro un camion durante una gara nel centro Italia.

Da allora, Zanardi ha dovuto tornare a lottare duramente. È sceso il riserbo sulle sue effettive condizioni, per volontà della famiglia, che lo accudisce costantemente riservandogli privacy e amore. Continuano a esserci, tuttavia, messaggi e manifestazioni d’affetto da parte dei tifosi di tutto il mondo.

Zanardi e lo scatto dal passato: a bordo di una vettura di Formula Uno

Sui social, spesso e volentieri fanno la propria comparsa dei tributi particolari nei confronti di Zanardi. E i ricordi affiorano in un attimo.

Uno degli ultimi post sul web che lo riguardano è questa foto apparsa su Twitter in cui è a bordo della Williams, in Formula 1, nel 1999, nella sua seconda avventura nel Circus dopo i trascorsi dal 1991 al 1994.

Alex Zanardi – Williams pic.twitter.com/rgMMyCjClC — Williams F1 Racing (@kitten79013) October 26, 2024

Zanardi, in quell’occasione, non riuscì a conquistare nemmeno un punto nel Mondiale, ma, per chi non è più giovanissimo, di certo ci sono tanti ricordi di lui in pista. Le gesta del pilota resteranno comunque scolpite nella memoria collettiva.