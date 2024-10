CHI – Altro che crisi, Totti e Noemi innamorati a Miami

Sul numero di “Chi” in edicola domani, le immagini esclusive e il racconto della vacanza a Miami (con torneo di padel incluso) di Francesco Totti e Noemi Bocchi. Le foto testimoniano che i rumors della presunta relazione con Marialuisa Jacobelli non hanno scalfito la coppia. Negli scatti esclusivi, infatti, i due appaiono sorridenti e sereni. Ospiti dell’EA7 World Legend Padel Tour, organizzato da Alessandro Moggi con la sua Gea a Miami, Totti e Noemi sono stati sempre uniti, e hanno persino posato insieme per uno scatto esclusivo. Chi era presente alla tappa del tour che vede campioni di calcio e altri sport sfidarsi a padel in uno dei circuiti più importanti del mondo, non ha avuto dubbi: «Fra di loro c’era un’intesa evidente, senza sbavature».

