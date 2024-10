Giallo Marquez, decisione assurda in MotoGP: cos’è successo

Marc Marquez è stato protagonista di un caso incredibile durante il Gran Premio di Thailandia, un vero e proprio giallo che ha sorpreso tutti

Il pilota spagnolo Marc Marquez poteva vincere l’ultimo GP visto il passo gara sul bagnato, ma ha commesso un errore grave mentre si trovava alle spalle di Bagnaia. Dopo la scivolata ha ripreso la moto e ha portato a termine la gara, ma c’è un giallo sulla posizione.

Sembrava essere arrivato il momento di festeggiare un’altra vittoria in Thailandia per Marquez, sulla pista dove aveva festeggiato il suo ottavo e ultimo titolo iridato. A Buriram l’ex Honda è andato forte sin dal venerdì, con un giro pazzesco nelle pre-qualifiche. Le condizioni di bagnato della domenica potevano essere un boost per lo spagnolo, che di solito è inarrivabile con aderenza ridotta. Dopo essersi issato al secondo posto alle spalle di Bagnaia, Marc aveva tutte le carte in regola per prendere la vetta. Purtroppo per lui la mancanza di pazienza, come ammesso, lo ha tradito. Una caduta banale che lo ha costretto a ripartire dal fondo del gruppo.

Nonostante il terreno perso, Marquez è comunque risalito fino al dodicesimo posto, anzi l’undicesimo. Sul piazzamento finale si è aperto infatti un fronte di discussione, visto che non è stato chiaro un “drop position” inflitto allo spagnolo. Una rimonta disperata che ha concesso all’otto volte iridato di rientrare nella zona punti, guadagnando qualcosa su Bastianini, per la lotta al terzo posto nella classifica generale.

Il piazzamento di Marquez in Thailandia diventa un giallo: risultato rivisto

Dodicesimo, anzi undicesimo. Marquez ha piazzato un attacco disperato ai danni di Joan Mir nelle fasi finali di gara. C’è stato un contatto, ma il collega non è caduto, pur perdendo la posizione. La manovra è finita sotto la lente d’ingrandimento della Direzione Gara, che ha imposto a Marquez di restituire la posizione al connazionale.

A beneficiare di questa sanzione non è stato Mir, finito nelle retrovie, ma Nakagami. Un vantaggio, tra l’altro, solo momentaneo, visto che il #93 del Team Gresini si è ripreso subito dopo la posizione. Sul momento non era stato notato questo particolare e Marquez aveva chiuso undicesimo, salvo poi essere declassato al dodicesimo posto dopo la bandiera a scacchi.

Nel post gara il box dello spagnolo ha chiesto spiegazioni ai Commissari e dopo un’attenta analisi delle immagini si è arrivati alla restituzione dell’undicesima piazza.

A spiegare la situazione è stato lo stesso Marquez, ai microfoni di ‘Dazn Spagna’: “Ho rispettato la sanzione. Ho superato Nakagami alla Curva 3, l’ho lasciato passare e l’ho ripassato prima della Curva 4″.