Napoli da Scudetto? Il ds Manna: “Sappiamo da dove siamo partiti, ci sono squadre più attrezzate”

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida degli azzurri contro il Milan a San Siro: “Sfida Scudetto? E’ prematuro definirla così, dato che siamo a nemmeno un terzo del campionato: questa partita vede affrontarsi due grandi squadre, in un grande palcoscenico. Siamo stati accostati allo Scudetto in questi giorni, , ma noi sappiamo da dove siamo partiti e ci sono squadre più attrezzate di noi che hanno fatto un percorso diverso nell’ultima stagione”.

Sul grande inizio della squadra di Conte: “Siamo in un percorso di crescita e le difficoltà ne fanno parte, noi sappiamo di dover rimanere umili e concentrati, lavoriamo ogni giorno per ottenere il massimo. Dopo la Juventus questa è la squadra più forte che incontriamo, è una tappa del nostro percorso, ma non guardiamo la classifica. Lavoriamo partita dopo partita”.

Sui margini di crescita: “Sicuramente siamo partiti dal ripristinare il gruppo storico e abbiamo aggiunto giocatori arrivati anche a fine mercato. Il mister sta lavorando, stiamo ottenendo buoni risultati e abbiamo dei margini. Siamo oggettivamente contenti di ciò che stiamo facendo, ma bisognerà essere consapevoli del fatto che arriveranno momenti di difficoltà e andranno affrontati esattamente come stiamo affrontando questo momento”.