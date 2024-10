Serie A, decima giornata: Milan pronto a fermare il Napoli, Juve e Roma torneranno alla vittoria?

Tutto pronto per una decima giornata di campionato particolarmente interessante. Il nuovo turno di Serie A, infatti, si giocherà tra questa sera e giovedì: scopriamo insieme le gare che meritano più attenzioni.

Il big match di giornata sarà Milan-Napoli. La sfida di San Siro si giocherà alle ore 20,45 odierne. I partenopei sono saldamente in testa alla classifica con 22 punti: la squadra di Conte sta vivendo un momento molto positivo ed arriva a questa gara dopo quattro successi di fila. Il vantaggio sull’Inter seconda è di 4 punti, mentre sulla Juve terza sale a 5. I ragazzi di Fonseca, invece, hanno vinto quattro delle ultime cinque partite disputate: nell’ultimo impegno hanno superato l’Udinese e ora si trovano a quota 14 punti, con una gara da recuperare.

Chissà che il Diavolo non possa riuscire a fermare la corsa degli azzurri: la vittoria del Milan vale la quota di 2,40 : su Planetwin365 e WilliamHill, mentre su Betclic si parla di 2,38 volte la posta. Non è assurdo pensare, comunque sia, ad una gara ricca di gol: segnaliamo l’“Over 2,5”, su Planetwin365 a 1,77 mentre su Betclic si parla di 1,74 volte la posta e su WilliamHill 1,80. Molto interessante anche la quota dell’Over 1,5 al Primo Tempo: si parla di 2,55 volte la posta su Planetwin365 e Unibet, con Betclic che propone la quota è di 2,48.

Nonostante varie pedine mancanti, proverà a tornare al successo la Juventus di Thiago Motta, impegnata nella gara casalinga contro il Parma. I bianconeri sono reduci dal pareggio ricco di emozioni contro l’Inter e ora proveranno ad approfittare del big match tra Milan e Napoli per provare a rosicchiare dei punti nei confronti dei partenopei. Interessante il “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 quotato a 1,94; su WilliamHill la stessa proposta è a 1,91 e su Betclic 1,73. Da attenzionare anche l’“Handicap 1 (-1)”, su Planetwin365 a 2,03; su Betclic si parla di 1,96 volte la posta e su WilliamHill 2,05.

In cerca di riscatto la Roma di Juric, che sfiderà all’Olimpico il Torino di Vanoli. Per i giallorossi un solo punto raccolto nelle ultime tre giornate e una sconfitta pesantissima in casa della Fiorentina nell’ultimo impegno stagionale. Sono solo 10 i punti della Roma finora, mentre i granata si trovano a quota 14. Il successo dei capitolini è dato a 1,70 su Planetwin365; su Betclic 1,65 e su Unibet 1,72. Segnaliamo anche la quota dell’Under 2,5 finale, su Planetwin365 a 1,83; su Betclic si parla di 1,76 volte la posta e su Unibet di 1,80.