Paura per Sinner: “È spaventoso”

Jannik Sinner, arriva un annuncio da paura sull’attuale tennista numero uno al mondo che ha letteralmente dominato il 2024

Il 2024 da urlo di Jannik Sinner ha portato l’altoatesino sul tetto del mondo del tennis. Da circa un anno ha svoltato letteralmente, arrivando a conquistare un successo dopo l’altro e anche la vetta del ranking ATP, primo italiano di sempre a riuscirci. L’azzurro è saldamente al comando da fine maggio e comincerà anche il 2025 da primo in graduatoria.

Nonostante sulla sua testa pende la spada di Damocle della possibile squalifica per il caso doping, Sinner sta dimostrando di avere le spalle abbastanza larghe per concentrarsi solo sul campo. A Parigi Bercy si è dovuto ritirare per un virus intestinale. La sua stagione ora proseguirà con le Atp Finals di Torino e la Final Eight di Coppa Dvis.

In un’annata per lui trionfale e indimenticabile, il classe 2001 impressiona non solo i suoi tifosi ma anche i colleghi e addetti ai lavori. Lo conferma l’ultimo annuncio che lo riguarda e che proviene da un oramai ex tennista che conosce benissimo le dinamiche del circuito Atp.

Sinner “spaventoso”, arriva l’annuncio

“Sinner è spaventoso”, siamo in tema considerando come questi giorni siano dedicati ad Halloween. Le dichiarazioni sul numero uno al mondo le ha rilasciate Diego Schwartzman, ex tennista argentino, in un’intervista concessa al podcast Nothing Major.

“Jannik è un giocatore che per il suo tennis riesce davvero ad intimorirti! Ci ho giocato contro qualche volte e anche quando non era al vertice mi chiedevo chi fosse quel ragazzo che riusciva a tirare con quella potenza e muoversi in quel modo, era davvero spaventoso”, sono le parole di ammirazione di Schwartzman per il tennista italiano.

L’argentino ha di fatto confessato quello che molti colleghi pensano di Sinner, dimostrando quanto sia temuto all’interno del circuito al pari di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è l’altro grande nome protagonista di un ricambio generazionale nel mondo del tennis che mai come in questo 2024 è emerso in maniera così lampante.

Per il talento di San Candido il bello arriverà ora e nei prossimi anni. Dovrà confermarsi per tanto tempo a questi livelli per essere inserito di diritto, un giorno, nelle leggende del tennis mondiale. Se i risultati dovessero continuare a essere questi, ha tutte le carte in regole per diventarlo.