Roma-Torino 1-0, Dybala salva la panchina di Juric

Vince 1-0 la Roma contro il Torino. Una rete di Dybala nel primo tempo salva almeno momentaneamente la panchina di Juric. Dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina arriva un successo che permette di respirare ai giallorossi. Ko esterno per il Toro atteso ora dal match proprio contro i viola dell’undicesima giornata.

Roma-Torino, le ufficiali

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Kone, Le Fee, Pisilli, Zalewski; Baldanzi, Dybala. All. Juric

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Vojvoda, Linetty, Ricci, Gineitis, Lazaro; Sanabria, Adams. All. Vanoli

La partita

20 minuti e la Roma la sblocca con Dybala. Erroraccio di Linetty, che fa un retropassaggio da horror a Milinkovic-Savic. Ne approfitta Dybala, che anticipa il portiere granata, lo supera e segna a porta sguarnita da posizione defilata. Non ce la fa a salvare sulla linea Masina. Al 25′ ancora Dybala pericoloso. Giocata da urlo negli ultimi metro della Joya, che si libera di Maripan e conclude al lato della porta granata. 10 minuti ed è Maripan a provarci. Colpo di testa del centrale sugli sviluppi di un corner, Svilar si tuffa e blocca la sfera. In chiusura di prima frazione è poi Vojvoda ad avere la chance buona. Ricci pennella in area per l’esterno, che crossa al volo con la traiettoria che per poco non inganna Svilar. In avvio di ripresa palo di Pisilli ma Angelino era in fuorigioco. Destro del talento giallorosso da buona posizione e palla sul legno, ma c’era fuorigioco di Angelino ad inizio azione. Al 55′ ci prova Le Fee. Koné riba palla a centrocampo e serve il compagno di reparto, che ci prova ma Milinkovic-Savic respinge. Non succede più nulla. Vince la Roma 1-0.