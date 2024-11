“Non posso dirlo”, verità Rossi-Marquez: choc in diretta

“Non posso dirlo”, spunta fuori la verità tra Valentino Rossi e Marc Marquez: il tutto è avvenuto in diretta

Nonostante il ritiro dalle scene (in questo caso dal motomondiale), Valentino Rossi continua a far parlare di sé. L’argomento in questione riguarda sempre uno dei suoi storici rivali come Marc Marquez. La dichiarazione è avvenuta in diretta televisiva ed ha spiazzato tutti: dai suoi fan fino ad arrivare agli amanti della MotoGP.

Nella serata di lunedì 28 ottobre quasi un milione e mezzo di italiani (secondo gli ultimi dati riportati da Auditel) lo hanno visto alla conduzione, insieme al Mago Forest, della seconda puntata della stagione del “GialappaShow” su Tv8. Ed a quanto pare se l’è cavata anche piuttosto bene visto che il suo modo di condurre, di stare allo scherzo e molto altro, è molto piaciuto al pubblico.

Ovviamente il “Dottore” è stato coinvolto in alcuni siparietti divertenti. Tra questi anche due suoi ex rivali come Casey Stoner ed, appunto, Marc Marquez. Il tutto è iniziato da una semplice domanda: ovvero la superstizione che hanno la maggior parte degli sportivi. Rossi ha rivelato di aver sempre eseguito alcuni riti prima di salire in sella: “Oltre alla tartaruga tatuata prima della gara mettevo lo stivale sinistro prima del destro. Poi parlavo con la moto“.

Rossi, che stoccata a Marquez: il tutto è avvenuto in diretta

Successivamente il padrone di casa, in una sua domanda, ha voluto (a modo suo) tirare in ballo proprio i due ex colleghi e rivali citati in precedenza: “So che prima della gara facevi un rito scaramantico maschile, il famosissimo “testiculis tatics“. Ovvero toccarsi i gioielli di famiglia. La gente a casa vuole sapere se hai dato dei nomi e li chiami uno Stoner e l’altro Marquez“.

Lo stesso Rossi non è riuscito a trattenere la risata. In maniera molto simpatica ha voluto rispondere al mago più famoso d’Italia rivelando: “Non posso dirlo perché sennò dopo non vale più“. Insomma, una risposta che ha spiazzato ma che, allo stesso tempo, ha divertito il pubblico da casa ed in studio. Con tanto di risate da parte del duo della “Gialappa’s”.

Se non si è trattata dell’ennesima stoccata nei confronti del pilota spagnolo allora poco ci manca. Un rapporto che, a quanto pare, sembra a dir poco irrecuperabile dopo quello che accadde durante quel famigerato 2015. In quella occasione il nativo di Cervera in un certo senso “scortò” il connazionale Jorge Lorenzo che si laureò campione del mondo, proprio ai danni del “Dottore”.

Non vanno meglio i rapporti con Stoner. L’australiano, infatti, oltre ad aver affermato di “godere” nel vedere soffrire Rossi con la Ducati ha fatto parlare di sé nelle ultime settimane: “Valentino era molto importante per tutti i media. Hanno fatto di me il cattivo. Rossi era capace di entrare nella mente degli altri piloti. Noi conoscevamo i suoi trucchi. Altro che Marquez, Valentino è stato il primo a cominciare“.