Annuncio Marquez, salta l’atteso Gran Premio: cosa succede ora

Il mondiale di Moto GP si avvia verso la sua conclusione ma giunge un annuncio sul mancato GP che scuote l’intero ambiente

Restano soltanto due gare da disputare per questo mondiale 2024 di Moto GP che, almeno in teoria, sarebbero dovute essere quella in Malesia e quella a Valencia, due appuntamenti nei quali si sarebbero scritti i verdetti conclusivi di questo Motomondiale davvero emozionate e ricco di battaglie e colpi di scena fino all’ultima curva. Sebbene per quanto concerne il Gran Premio della Malesia non ci siano problemi e si correrà, non si può però dire lo stesso per Valencia.

È infatti notizia delle scorse ore che il direttivo del mondiale di Moto GP ha deciso di annullare la gara spagnola come auspicato da molti protagonisti che avevano chiesto proprio questa decisione. Il motivo è naturalmente legato all’emergenza che stanno vivendo gli abitanti valenciani dopo le alluvioni dei giorni passati a causa del terribile maltempo incessante e alla “Dana” che ha portato a numerosi morti e feriti a causa delle inondazioni che hanno scosso l’intera costa iberica.

Annullato il GP di Valencia, Marquez aveva prima annunciato: “Eticamente non si può gareggiare”

Nelle scorse ore Marc Marquez era stato tra coloro si sono schierati maggiormente a favore dell’annullamento di questo Gran Premio a Valencia. Il pilota spagnolo si è dimostrato vicino ai suoi connazionali che sono stati colpiti da questa catastrofe e ai microfoni dei media in conferenza stampa ha pronunciato delle parole molto nette.

Questo è il pensiero del numero 93 immediatamente precedente all’annullamento ufficiale: “Come spagnolo, è molto dura vedere queste immagini. Al momento tutte le risorse devono essere destinate alle famiglie che sono rimaste senza casa. Sappiamo che i dintorni del circuito sono ridotti male, ma non ha senso destinare i soldi per riparare gli accessi quando si devono usare per aiutare la gente”.

Una nuova sede e data per l’ultima corsa della stagione verranno annunciato nei prossimi giorni e per Marquez questa notizia è molto lieta visto che aveva chiesto a gran voce di non disputare il Gran Premio di Valencia per rispetto delle persone colpite dai disastri e anche per una questione etica.

Ecco il passaggio conclusivo dello spagnolo: “Eticamente parlando, non penso che il Gran Premio di Valencia si debba svolgere, sarebbe un errore. L’unica idea che avrebbe senso è se tutto il ricavato fosse stato devoluto alle famiglie”. Alla fine il Gp è stato giustamente annullato, per la gioia dello stesso Marquez che aveva le idee piuttosto chiare.