Bologna-Lecce 1-0, Orsolini-gol regala 3 punti a Italiano

Basta un rete di Orsolini per battere il Lecce al Bologna. Successo fondamentale per i felsini, il secondo consecutivo, che permette ai ragazzi di Italiano di salire a 15 punti in classifica. Dopo la vittoria contro il Verona, torna a perdere il Lecce.

Bologna-Lecce, le ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Rafia, Ramadani; Banda, Pierotti, Dorgu; Krstovic. All. Gotti.

La partitaa

Bologna subito pericoloso al 17′ con Ndoye. Velenoso tiro-cross da parte dello svizzero, con la sfera che termina di poco sopra la traversa. Al 22′ la risposta Leccese è affidata a Dorgu. Azionato per la prima volta l’esterno destro, che mette una palla in area per poco non agganciata da Pierotti. Al 24′ è poi Krstovic a provarci. Numero di Pierotti, che premia l’arrivo in area di Dorgu, assist per il centravanti che calcia ma Ravaglia blocca la sfera. L’arbitro aveva comunque fischiato un fallo ad inizio azione, di Pierotti su Miranda. In chiusura di primo tempo è poi Freuler a sprecare la palla del vantaggio. Pallone teso messo in mezzo da Miranda, deviato da Ramadani e respinto da Falcone. Freuler poi fallisce il facile tapin, mandando la sfera sopra la traversa. Al termine di una ripresa bloccata è poi Orsolini al 86′ a trovare il gol vittoria. Stavolta il pallone messo in mezzo da Miranda viene sfruttato alla grande da Orsolini, che sfugge a gallo e di testa trafigge Falcone. Termina così 1-0 per il Bologna ora ottavo in classifica.