Lutto terribile per il bomber italiano: tifosi in lacrime – Sportitalia.it 

Un terribile lutto ha colpito, nelle scorse ore, il bomber italiano: se ne è andato via per sempre

Una bruttissima notizia ha sconvolto, nelle scorse ore, il mondo del calcio. Un terribile lutto ha colpito il bomber italiano. Una grave perdita per quest’ultimo che dovrà ora elaborare l’accaduto. Il padre, dopo aver combattuto a lungo con una brutta malattia, se ne è andato via per sempre. La notizia, nel giro di pochissimo tempo, ha immediatamente fatto il giro della rete ed ha sconvolto soprattutto i fan del calciatore.

Fabio Quagliarella perde una figura molto importante della sua vita come il papà Vittorio. Tantissimi sono i messaggi di cordoglio che stanno arrivando per l’ex attaccante di Sampdoria, Napoli e Juventus. Un legame incredibile tra i due, proprio come ci deve essere tra un padre ed un figlio.

Ad annunciare la triste notizia ci ha pensato il club della Virtus Junior Stabia, squadra di Castellammare di Stabia (provincia di Napoli), città dove è nato e cresciuto il classe ’83. Vittorio Quagliarella è stato descritto da molti come un uomo dai mille valori, una persona d’oro e pronta sempre ad aiutare il prossimo. Una assenza che lascia un vuoto immenso a tutti coloro che hanno avuto la fortuna ed il piacere di conoscerlo.

Lutto nel calcio italiano, si è spento il papà dello storico bomber

Tra i messaggi di cordoglio anche quello della Sampdoria (club in cui il 41enne ha militato per otto stagioni). Come riportato in precedenza, quello tra Fabio ed il papà Vittorio è sempre stato un legame incredibile. Soprattutto per quanto riguarda la nota vicenda relativa allo stalking in cui capì che ad aggirare il figlio era una persona che si presentava come “amico di famiglia”, ma che in realtà lo ha ricattato per otto lunghissimi anni, diventando un vero e proprio incubo per lui e per i suoi cari.

Nel corso di una intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, di qualche anno fa, parlava così del padre: “Mio padre è sempre stato un passo avanti. Mi ha salvato dallo stalker. Grazie a lui posso dire di vivere una vita nuova“. L’uomo che lo ha minacciato fu successivamente condannato dal giudice del tribunale e spedito in carcere per quattro anni e mezzo.

Su Instagram ha ricondiviso intanto una storia della Virtus Stabia Juniores con uno striscione con scritto: “Siamo vicini alla famiglia Quagliarella“.