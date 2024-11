Manuel Bortuzzo spiazza i fan: ha annunciato il ritorno

Arriva la decisione ufficiale, annunciata in qualche modo via social, di Manuel Bortuzzo. Il talentuoso nuotatore paralimpico ritorna

La storia di Manuel Bortuzzo in Italia è ormai nota a tutti. Il giovane talento del nuoto azzurro, che ha visto cambiare completamente la propria esistenza per via di un ‘incidente’, se così si può dire, davvero scioccante. Impossibile dimenticare come Manuel, nel febbraio del 2019, sia divenuto involontariamente celebre per il colpo di pistola (non diretto a lui) subito fuori da un locale di Roma, che gli ha procurato la paralisi degli arti inferiori.

Una storia di grande tristezza, ma allo stesso tempo di enorme coraggio e rivalsa. Infatti nei periodi successivi Bortuzzo non si è arreso. Grazie all’aiuto di amici e familiari il giovane nuotatore di Trieste ha rialzato la testa, ha accettato la sua nuova condizione fisica e si è subito messo a caccia di nuove sfide. Prima divenendo personaggio televisivo a tutto tondo, con tanto di partecipazione al Grande Fratello Vip, poi scrivendo il libro autobiografico Rinascere, che racconta della sua disavventura e dei modi trovati per uscire dal dramma.

Il 2024 è stato un anno molto importante per Manuel Bortuzzo, che ha partecipato alle Paralimpiadi di Parigi. Ottimo risultato per l’azzurro, che ha conquistato la medaglia di bronzo nei 100 metri rana. “Non avevo mai vinto niente, ora solo medaglia olimpica” – ha ammesso con gioia e soddisfazione il 25enne triestino.

Bortuzzo non può fare a meno dell’acqua: si ricomincia

Nonostante la popolarità televisiva e mediatica, il primo interesse di Manuel Bortuzzo anche a livello professionale resta lo sport, in particolare il nuoto. Il risultato prestigioso di Parigi gli ha chiarito le idee, visto che per alcuni mesi dopo l’incidente e la lesione spinale Manuel aveva deciso di mettere in disparte gli allenamenti e le gare, tornando in acqua solo qualche tempo dopo.

Proprio poche ore fa, tramite il suo account Instagram, il medagliato di Parigi ha annunciato ai propri fan di essere pronto a tornare agli allenamenti ed al duro lavoro, dopo un’estate davvero brillante dal punto di vista del nuoto paralimpico. L’ultima story pubblicata non lascia dubbi.

Manuel ha postato la foto della palestra (con piscina alle spalle ben visibile) del centro sportivo Zero9, situato nell’area sud-ovest di Roma. Un punto di riferimento per il nuotatore, che ha anche scritto la frase “We’re back“, ovvero siamo tornati a lavorare e fare sul serio. L’obiettivo di Bortuzzo è uno solo: le Paralimpiadi di Los Angeles 2028, dove vuole migliorare il bronzo parigino.