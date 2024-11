Ritiro LeBron James, sorpresa improvvisa: l’annuncio è arrivato

L’ultima notizia sul futuro di LeBron James fa esultare i suoi tantissimi fan: in pochi immaginavano questa grossa sorpresa

I Los Angeles Lakers hanno incassato la seconda sconfitta consecutiva a Cleveland ma nel finale di gara è accaduto qualcosa che ha fatto ovviamente piacere a tutti i tifosi dei gialloviola. Negli ultimi minuti del match, a risultato già ampiamente acquisito per i Cavaliers, Bronny James ha messo a segno il primo canestro della sua carriera in NBA.

La prima gioia, accompagnata da due assist e un recupero, è arrivata proprio a Cleveland, città dove il giovane talento è cresciuto assieme a suo papà. E proprio grazie ai consigli di LeBron James che Bronny sta pian piano venendo fuori: il percorso è ancora lungo ma il primo canestro – omaggiato dall’ovazione del pubblico di Cleveland – consente di guardare con grande fiducia alle prossime sfide.

Un’emozione forte anche per papà LeBron, che per la prima volta ha potuto giocare a ‘casa’ assieme a suo figlio. Il fenomeno di Akron ha messo a segno 26 punti, 3 assist e 6 rimbalzi, uno score comunque non sufficiente per fermare gli inarrestabili Cavs (cinque successi nelle prime cinque gare). Al termine del match LeBron James ha risposto alle domande dei giornalisti: una di queste ha catalizzato l’attenzione dei tantissimi appassionati dell’NBA.

Bomba LeBron James: può farlo davvero, tifosi in delirio

LeBron ha commentato la dichiarazione di Tristan Thompson, che ha fatto presente come al campionissimo dei Lakers piacerebbe tantissimo scendere in campo anche con Bryce, il suo secondo figlio 17enne. LBJ si è messo a ridere e non ha escluso a priori che ciò possa accadere: “Sarebbe molto bello“, ha detto il celebre cestista, che compirà 40 anni il prossimo 30 dicembre. Tuttavia è lo stesso LeBron James a ricordare che Bryce è ancora all’ultimo anno di liceo e che bisogna tenere conto di tanti fattori.

In primis la tenuta fisica e mentale del miglior marcatore della storia NBA nella regular season: “Dipende tutto da come sto di testa e come reagisce il mio corpo nei prossimi anni“. Il contratto di LBJ con i Lakers termina nel 2026, anche se già nel 2025 il campione di Akron può esercitare una player option per uscirne. Se dovesse decidere di rimanere in campo anche nella stagione 2025-2026 riuscirebbe a superare Vince Carter e conquistare il primato con 23 stagioni in NBA.

Bryce verrebbe scelto al Draft a partire dal 2026: “Sia Bronny che Bryce fin da piccoli hanno detto di amare la pallacanestro e noi abbiamo cercato di sostenerli il più possibile“. Parola di papà LeBron, che ora prova a regalarsi un altro sogno nella sua fantastica carriera.