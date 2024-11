Udinese-Juventus, le ufficiali: Vlahovic sfida Thauvin

Prosegue la 11a giornata di Serie A, alle 18 in campo Udinese-Juventus. Queste le formazioni ufficiali con novità e conferme. Nell’Udinese torna titolare Thauvin, vinto il ballottaggio con Lucca per il posto accanto a Davis. Nella Juventus maglia da titolare per Koopmeiners, in porta c’è Di Gregorio e non Perin, in attacco riposa Conceicao mentre Yildiz torna dal 1′.

Udinese-Juventus, le ufficiali

UDINESE – Okoye; Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin. Davis.