Alonso è una furia: “È tutto inutile”

Arriva l’annuncio da parte di Fernando Alonso. Chiarissimo il pensiero espresso dal pilota dell’Aston Martin

A volte anche i più grandi perdono le staffe. E’ accaduto di nuovo a Fernando Alonso e questo fa capire ulteriormente quanto lo spagnolo, nonostante l’età avanzata, sia ancora calato dentro la sua carriera da pilota attivo e desideroso di arrivare a quanti più traguardi possibili.

Secondo alcuni l’ex campione del mondo poteva essere sul viale del tramonto ma a sentir parlare lo stesso Alonso non se ne parla nemmeno. Anzi, le ultime dichiarazioni fanno capire che la sua voglia di essere protagonista è ancora tanta. Per il fuoriclasse spagnolo ci sono aspetti nel mondo della Formula 1 di oggi che proprio non gli piacciono e vanno assolutamente migliorati.

Alonso sbotta, le sue dichiarazioni sono inequivocabili

Non è un mistero che l’attuale pilota dell’Aston Martin non sia un fan delle gare sprint, al pari di Max Verstappen. Anche l’attuale campione del mondo non le ama particolarmente e più volte le ha criticato in passato. Lo spagnolo non è da meno e ha esternato di nuovo tutto il suo disappunto.

In occasione del Gran Premio del Brasile del weekend appena trascorso, è emersa tutta la sua frustrazione nelle interviste concesse a caldo dopo la Sprint Race vinta da Oscar Piastri davanti al compagno di squadra Lando Norris. “Abbiamo provato a fare qualche cambio per modificare la situazione” è l’incipit del discorso dell’ex campione del mondo. “Non ci siamo riusciti ma di sicuro il nostro focus era sulla gara della domenica e non su quella del sabato. Nelle garette sprint è quasi impossibile andare a punti per noi, sono più che altro una sessione di prove libere”.

Alonso rincara ulteriormente la dose: Questi weekend così sono inutili fino al sabato pomeriggio. La gara sprint non significa praticamente nulla”. L’attacco continua, focalizzandosi su altri aspetti che decisamente non vanno: “Ci sono solo otto macchine che vanno a punti, se ti trovi dietro non porti nulla a casa. Una gara che premia solo chi decide di essere veloce il venerdì e il sabato ma noi pensiamo solo alla domenica, dove puntiamo tutte le nostre fiches”. La chiosa è per chi non avesse ancora capito qual è la sua posizione: “Consideriamo questi weekend inutili fino al sabato pomeriggio, lo ribadisco”.