Game over per Djokovic: è tutto finito

La notizia che i fan di Novak Djokovic non avrebbero mai voluto ricevere è purtroppo appena arrivata: si avvicina il game over

Il 2024 è stato senza dubbio uno degli anni che ha regalato meno soddisfazioni a Novak Djokovic. Anche in questa stagione così povera di successi il campionissimo serbo è però riuscito a portare a casa l’unica cosa che gli mancava, ovvero la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi. Per il resto solo una finale a Wimbledon, oltretutto persa contro Carlos Alcaraz.

Djokovic avrebbe teoricamente la grande occasione di rifarsi alle ATP Finals di Torino. Lo scorso anno fu proprio il 37enne di Belgrado a trionfare grazie alla vittoria in finale contro Jannik Sinner, che lo aveva battuto nel girone ma non era riuscito a fare altrettanto all’ultimo atto del torneo. Tuttavia proprio da quel percorso a Torino è cominciato l’anno straordinario del tennista italiano, capace di vincere tanti tornei (tra cui due Slam) e di conquistare il primo posto nel ranking ATP.

Djokovic è praticamente qualificato per le ATP Finals 2024: solo un’incredibile serie di combinazioni arriverebbe a escluderlo, pertanto Nole può essere certo al 99% del suo approdo a Torino. Tuttavia non è detto che il campionissimo prenderà parte all’attesa competizione. Stando ai media serbi, infatti, anche con la conferma della qualificazione è molto probabile che rivedremo Djokovic in campo nel 2025.

Tutto finito per Djokovic: ormai non ci sono più dubbi

Il vincitore di 24 tornei del Grande Slam è stato visto alle Maldive con la sua famiglia: per molti è un indizio chiave che confermerebbe l’assenza di Nole alle ATP Finals. D’altronde era stato lo stesso Nole a spiegare di recente che l’evento di Torino non rientra più tra i suoi obiettivi principali.

Ma cosa succederebbe se davvero Novak Djokovic decidesse di dare forfait? A quel punto l’atleta che si trova al nono posto del ranking ATP avrebbe la possibilità di prendere parte al torneo. Al momento sono sicurissimi dell’approdo a Torino in cinque, ovvero Sinner, Alcaraz, Zverev, Medvedev e Fritz. Dopo Nole, attualmente sesto, ci sono Ruud, De Minaur e Rublev divisi da una manciata di punti: con la rinuncia di Djokovic tutti e tre risulterebbero qualificati alle ATP Finals.

Tuttavia bisogna fare attenzione a Grigor Dimitrov, che si trova in decima posizione a 380 punti da Rublev: il russo proverà il clamoroso sorpasso cercando di arrivare più avanti possibile nel torneo di Metz.