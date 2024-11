Milan, Fonseca live su SI: “Leao domani giocherà titolare”

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Real Madrid. Ecco le sue parole: “Si affrontano partite come questa con grandi motivazioni, è una grande opportunità. Il Real Madrid è la principale candidata a vincere la Champions League. Per noi è un’opportunità di dimostrare il nostro valore, affrontando i migliori giocatori senza paura di niente, con coraggio, perché crediamo di poter fare una buona partita“.

Pareggio domani risultato positivo?

“Io onestamente cerco di trasmettere sempre la voglia di vincere. E domani non sarà diverso, sapendo cosa è il Real Madrid. Io penso solo a vincere“.

Gioca Leao?

“Giocherà dall’inizio domani, ci aspettiamo che possa fare ciò che sa fare“.

Morata quanto sta aiutando il Milan?

“Alvaro per me è un giocatore importantissimo, non solo come giocatore ma come professionista. È un giocatore molto molto intelligente che sta facendo molto bene, è importantissimo per la nostra squadra. Ha bisogno di giocare, quello che sta facendo per la squadra è decisivo per noi. Giocare qui è speciale per lui, ma mi aspetto di avere Alvaro come lo abbiamo avuto durante la stagione. Ha lavorato tanto per la squadra con tanta energia“.

Ancelotti ha detto che il Milan ha potenziale…

“Ancelotti è un riferimento per me. È il miglior allenatore del mondo: ciò che lui dice va ascoltato. È buono sentire il suo pensiero sul Milan, lo ringrazio“.

Ha visto il Clasico?

“Ho visto Real-Barcellona, è impossibile non guardarlo, anche perché sono squadre che mi piace guardare. Ovviamente siamo una squadra diversa, ma noi abbiamo utilizzato le immagini del Clasico per preparare questa partita“.

Le ha dato fastidio che tutti parlino di Leao?

“No, onestamente no. Io so ciò che è importante per me e per la squadra. È normale per voi parlare di queste situazioni, ma io devo seguire la mia strada“.

Milan a due punte domani?

“No, perché Abraham non sta nelle migliori condizioni“.

Che stagione sta facendo Theo?

“Sta tornando dopo alcune difficoltà fisiche, sta meglio e può esserlo ancora di più“.