Bologna-Monaco 0-1, i ragazzi di Italiano cadono ancora

Cade 0-1 il Bologna in casa contro il Monaco. Un gol nel finale di Thilo Kherer regala il successo ai francesi che sbancano così il Dall’Ara.

Bologna-Monaco, le ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Iling-Junior, Fabbian, Ndoye; Castro. All.: Italiano

MONACO (4-2-3-1) -Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Mawissa; Magassa, Camara; Golovkin, Akliouche, Ben Seghir; Embolo. All.: Hutter

La partita

Pronti-via e Monaco subito pericoloso con Embolo. Fondamentale Skorupski a deviare il suo tiro da due passi! Ben Seghir aveva trovato l’attaccante con un filtrante, Beukema era rimasto fuori gioco. Al 19′ Singo fa 0-1 ma il VAR annulla per fallo del difensore. Al 41′ la sbloccherebbe Castro ma la rete del bolognese viene annullata per fuorigioco. Quando la ripresa sembra destinata a terminare in parità è il Monaco a vincerla con Kherer. Beffa per il Bologna, colpo di testa di Embolo, Kehrer devia sottorete di destro.