Milan, Fonseca: “Abbiamo avuto coraggio e giocato con qualità. In Italia è più complicato”

Al termine di Real Madrid–Milan, ai microfoni di Sky Sport il tecnico rossonero Paulo Fonseca ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “Penso che abbiamo vinto perché i giocatori hanno avuto il coraggio di arrivare qui e non avere paura di niente, cercando di fare il nostro gioco. Abbiamo preparato la partita per avere la palla: nel primo tempo abbiamo fatto cose veramente importanti. Nel secondo abbiamo sofferto di più ma insieme e abbiamo meritato totalmente questa vittoria, non solo per i 3 gol ma perché abbiamo giocato con grande grande qualità”

“Io non sono d’accordo quando si parla così del calcio italiano, ma anche noi possiamo essere squadra in Europa con più iniziativa e dominio della partita. Oggi abbiamo provato qui che una squadra italiana non difende solamente: sappiamo giocare con la palla, abbiamo fatto grandi cose. Questa partita per una squadra che vuole controllare con la palla, è una partita in cui abbiamo più spazio: non sono partite come in Italia. Non si capisce fuori dall’Italia quanto sia complicato in Italia: il Monza gioca uomo su uomo, il Cagliari uomo su uomo. Le squadre europee hanno difficoltà: è uno scenario che in altri campionati non c’è. E’ più difficile che giocare in Italia: le partite con il Monza e con il Cagliari sono più difficili. Difficile avere buone partite contro squadre che giocano uomo su uomo”