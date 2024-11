Scoppia la bufera sul ritiro: è guerra aperta, tifosi allibiti

La maglia del giocatore viene ritirata e scoppia una bufera a margine dell’evento: guerra aperta in diretta tv, i tifosi restano senza parole

A volte, anche il ritiro di una maglia di un determinato giocatore può avere strascichi importanti. Può sembrare incredibile, ma in NBA è andata proprio così nella serata dedicata a Vince Carter, storico cestista dei Toronto Raptors.

La sua squadra ha infatti deciso di ritirare la sua maglia, la numero 15, e gli ha regalato una notte magica, tanto che Carter non ha trattenuto le lacrime. Il campione, considerato uno dei migliori schiacciatori di sempre della NBA, ha fatto la storia con la franchigia canadese ed è il suo primo giocatore a ricevere tale riconoscimento.

Per ritirare la sua maglia, i Toronto Raptors non hanno scelto una partita banale ma, anzi, hanno deciso di tenere questa cerimonia nel match contro i Sacramento Kings dove gioca un’altra delle sue ex leggende, ovvero DeMar DeRozan. Tuttavia, proprio la presenza di DeRozan ha scatenato una vera e propria bufera in diretta tv dove è stato preso di mira dal noto rapper Drake che ha per un attimo distorto l’attenzione di tutti dalla serata dedicata a Carter.

NBA, Drake contro DeRozan: bufera in diretta tv, tifosi increduli

La serata dedicata al ritiro della maglia di Vince Carter è stata indimenticabile per l’ex cestista dei Toronto Raptors, ma in molti la ricorderanno soprattutto per la clamorosa faida scoppiata tra il noto rapper Drake e il cestista dei Sacramento Kings DeMar DeRozan. Chiamato a commentare la partita dei Raptors in tv, il cantante ha punzecchiato il cestista dei Sacramento Kings tutto il tempo, lasciando i tifosi attoniti per il suo comportamento.

Tuttavia, ciò che ha lasciato tutti davvero increduli è stata la frase pronunciata da Drake in merito al possibile ritiro della maglia di DeRozan in futuro: “Se mai gli ritireranno la maglia, mi arrampico e vado a tirarla giù io stesso” ha dichiarato nel corso del match dove lo aveva già chiamato “goof” ovvero “fesso” spesso e volentieri.

Nel post partita, durante la sua conferenza stampa, DeRozan ha risposto per le rime a Drake quando gli è stato chiesto un commento, sottolineando come il rapper ne dovrà far di strada per buttar giù la sua maglia: “Ha un bel po’ di strada da fare per arrampicarsi e tirarla giù… gli auguro buona fortuna” ha affermato con gran autocontrollo ed ironia.

Ma perché tra i due c’è questo particolare astio? Alla base di tutto ci sarebbe una questione abbastanza personale che con il campo non ha niente a che vedere. Lo scorso maggio, DeRozan è infatti comparso nel video della canzone Not Like Us del rapper Kendrick Lamar dove quest’ultimo attacca neanche troppo velatamente a Drake. Per questo motivo, il cantante si è voluto vendicare a modo suo contro DeRozan che, tuttavia, non è sembrato più di tanto infastidito dai commenti di Drake.