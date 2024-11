“Finita per entrambi”, ultim’ora Bagnaia-Martin: c’è l’annuncio

Il Mondiale di MotoGP si deciderà all’ultima gara. Martin favorito ma Bagnaia ci proverà. Intanto, emerge un retroscena su quanto accaduto a Sepang

Manca sempre meno all’ultimo appuntamento stagionale della MotoGP. A causa delle problematiche logistiche dovute al disastro avvenuto nei giorni scorsi a Valencia, l’ultimo weekend si disputerà a Barcellona con la Sprint e il GP previsti tra sabato 13 e domenica 14 novembre.

Si prospetta un grande spettacolo, con Jorge Martin e Pecco Bagnaia che si daranno battaglia fino all’ultimo giro. Lo spagnolo punta al primo titolo in MotoGP della sua carriera, frutto di una stagione all’insegna della costanza, con sole tre vittorie alla domenica e 7 nelle sprint del sabato ma, soprattutto, con solo 3 ritiri l’ultimo dei quali a luglio. Un quindicesimo, un decimo ed un quarto posto, e poi mai oltre il secondo posto negli ultimi dieci weekend di gara tra sprint e gare della domenica.

Bagnaia, invece, è il re indiscusso dei GP domenicali. Dieci vittorie per l’alfiere Ducati, un numero degno delle leggende del motociclismo, ma anche otto ritiri. Due stagioni opposte che vedranno l’epilogo tra poco più di una settimana, anche se nell’ultimo weekend in Malesia i due hanno rischiato rendere tutto più difficile.

MotoGP, Martin che rischio al GP di Sepang

Al termine del Gran Premio della Malesia, vinto da Pecco Bagnaia sul circuito di Sepang, il pilota della Ducati ha analizzato alcune mosse della gara insieme a Jorge Martin ed Enea Bastianini, rispettivamente secondo e terzo.

“Ho pensato che se ti si fosse chiuso l’anteriore, sarebbe finita per entrambi“, ha commentato Martin in riferimento al duello con Bagnaia terminato poi con il sorpasso di Pecco alla curva 15. Martin si trovava all’esterno della curva in quel momento e quindi sarebbe molto probabilmente rimasto coinvolto in un ipotetico incidente di Bagnaia qualora l’italiano fosse scivolato. A quel punto è intervenuto Bastianini, facendo notare allo spagnolo che una scivolata di entrambi gli sarebbe andata bene in chiave mondiale.

Sotto di 24 punti prima delle ultime gare, servirà un’impresa a Bagnaia per riprendere lo spagnolo nella classifica. Un weekend perfetto che deve coincidere con due risultati ben al di sotto delle aspettative per lo spagnolo. Pensate che a Pecco potrebbe non bastare vincere Sprint e GP per conquistare il quarto titolo mondiale. Di certo, comunque, Pecco ci proverà.