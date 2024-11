Gesto da brividi di Hamilton: i tifosi non se l’aspettavano

Lewis Hamilton protagonista con un gesto davvero da brividi: ecco cosa ha fatto il pilota della Mercedes

Il Gran Premio del Brasile è stato a dir poco “pazzo”, ricco di colpi di scena che ha regalato emozioni dal primo all’ultimo giro. In una gara disputata interamente sul bagnato, e fermata dalla bandiera rossa per un un vero e proprio temporale che si è abbattuto su San Paolo, non ha brillato Lewis Hamilton. Partito dalle retrovie per un problema in qualifica, il pilota della Mercedes ha faticato più del dovuto per l’intera gara, non riuscendo a stabilire un feeling con la sua monoposto.

Una gara anonima per il numero 44, quasi rassegnato ed abituato a vivere week end del genere da un paio di stagioni, complice una Mercedes tutt’altro che competitiva. E così al traguardo è arrivato appena decimo, conquistando un punto iridato che di certo non può renderlo soddisfatto, visto anche il quarto posto di George Russell, il suo compagno di box partito addirittura dalla seconda piazza.

Tutt’altro che soddisfatto Hamilton, che sembra stia vivendo questo finale di stagione in ombra in attesa che la nuova stagione lo porti a vivere una nuova esperienza in Ferrari, con la tuta rossa sognata fin da bambino. D’altronde la vettura di Maranello ha mostrato notevoli miglioramenti nel corso della stagione al contratto della monoposto tedesca al momento quarta forza del mondiale dietro McLaren, Ferrari e Red Bull.

Hamilton, peraltro, ha definito la W15 “una tavola di legno senza sospensioni, ad ogni curva saltavamo sulle gomme, è l’auto con la guidabilità peggiore mai avuta“, definita peggio anche della W13 del 2022.

Hamilton lascia tutti senza parole: è accaduto dopo Interlagos

Sugli scudi nonché autentico protagonista assoluto in Brasile è stato invece Max Verstappen. Scattato dalla 17ma posizione dopo i problemi avuti in Qualifica, anche grazie ad un po’ di fortuna – bandiera rossa dopo che Norris aveva effettuato cambio gomme e lui non ancora – ha addirittura vinto, allungando sul rivale ed ipotecando il Mondiale.

Una vittoria straordinaria quella dell’ormai quattro volte campione del mondo che ha tirato fuori il massimo da una Red Bull che non è più performante come un tempo. Grande merito al pilota, quindi, con Lewis Hamilton che ha riconosciuto il valore dell’olandese. I rapporti tra i due non sono idilliaci, grande è la rivalità in pista ma la sportività di Sir Lewis non conosce confini.

https://twitter.com/Gi_Spinazzola/status/1853737106796933349

E così, sotto al post di celebrazione di max per il successo in Brasile, sono arrivati i complimenti di Hamilton che ha commentato con un “Amazing drive, congrats“; un messaggio semplice ma significativo. E Verstappen ha risposto con un “Thank you man, appreciate it“. Un gesto sicuramente apprezzato dai fan della Formula 1 che hanno nella sportività tra i piloti come un caposaldo di questo sport.