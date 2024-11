Inter, Marotta: “La Champions è la competizione più importante”

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato così prima della gara di Champions League contro l’Arsenal a San Siro: “La Champions è la competizione più importante e svolge un ruolo da palestra per i giocatori. Si affrontano veramente avversari di grandissimo livello. Napoli? Una partita importante, non è detto che domenica giochino gli stessi giocatori. Ci vuole un approccio mentale importante in entrambe le partite”

Inter, Marotta sulla proprietà

Il presidente nerazzurro ha parlato così della proprietà: “L’intelligenza delle proprietà è quella di dare grande delega al management. Oaktree? C’è grandissima passione da parte loro ed è quello che la proprietà deve dare. Ci stanno dando grandissima sicurezza, c’è senso di appartenenza. Il mercato di gennaio? Non abbiamo esigenze particolari, la squadra è bilanciata. Non credo che faremo operazioni a meno di grandi opportunità su giovani talenti“