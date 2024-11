Milan, Theo Hernandez: “Non ero al 100%, oggi abbiamo visto il vero Leao”

Theo Hernandez, terzino del Milan, a Sky Sport, nel post partita. “Penso che non per niente facile vincere qua al Bernabeu e abbiamo fatto una grandissima partita, come piano difensivo e in attacco. Come ha detto il mister non ero al 100% fisicamente e mentalmente, adesso sto migliorando e abbiamo e ho fatto una grande partita. Dobbiamo continuare a lavorare e dobbiamo farlo tanto. Dobbiamo pensare alla partita di sabato che è ancora più importante. Leao? Non stava nel miglior momento ma come squadra e io come compagno lo abbiamo aiutato tutti i giorni. Oggi abbiamo visto il vero Leao che è quello che vogliamo vedere da qua in avanti”.