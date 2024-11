Paola Egonu scuote il mondo del volley, annuncio improvviso

Con un annuncio a sorpresa la campionessa olimpica, Paola Egonu, manda in subbuglio il mondo del volley femminile

Ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 gli azzurri hanno conquistato 40 medaglie eguagliando così il bottino di Tokyo 2020. Di queste, 12 sono ori, due in più rispetto all’edizione a cinque cerchi nella capitale nipponica. Ogni medaglia, indipendentemente dal metallo, ha emozionato e inorgoglito i tifosi italiani. Tuttavia c’è un oro che, per così dire, è più luccicante di tutti gli altri, quello delle ragazze della pallavolo.

L’Italvolley femminile, guidata dal mago Julio Velasco, già artefice dei successi della “generazione dei fenomeni” del volley maschile, non solo è salita sul gradino più alto del podio ma ha anche fatto la storia visto che prima di Parigi 2024 non si era mai spinta oltre i quarti di finale alle Olimpiadi.

La star della nazionale italiana di pallavolo è senza ombra di dubbio Paola Egonu che, con un annuncio a sorpresa sui suoi profili social, ha mandato in fibrillazione tutto il mondo del volley.

Paola Egonu, l’annuncio che fa felici i tifosi italiani

Negli ultimi tempi hanno impazzato i rumor sull’infortunio di Paola Egonu. La 25enne campionessa ha voluto personalmente sgombrare il campo dalle illazioni e dalle speculazioni sul suo stato di salute. Lo ha fatto con una storia su Instragram con la quale ha reso noto il buon esito dell’intervento alle fosse nasali, infortunio che non le ha permesso di giocare in questo inizio di stagione.

Nel post si legge che “Paola ha avuto un controllo medico assieme al chirurgo che l’ha operata. Gli esami hanno dato un esito positivo permettendo all’atleta di riprendere a lavorare con il pallone. Paola è molto felice di aver ripreso a lavorare insieme al gruppo e guarda avanti per cercare di tornare in campo e aiutare il club e le compagne a centrare gli obiettivi stagionali”.

Non solo. Paola Egonu ha anche decisamente smentito le voci che si rincorrevano da tempo riguardo al suo trasferimento al VakifBank in Turchia: “Riguardo alle voci delle ultime settimane, Paola è completamente concentrata sul suo ritorno e sull’aiutare la Vero Volley a vincere“. Dunque, sospiro di sollievo per il team milanese che a breve potrà di nuovo contare sull’apporto di Paola Egonu per provare a spezzare il monologo di Conegliano che da sei anni di fila si laurea campione d’Italia.

Ma a far festa sono tutti i tifosi italiani in quanto potranno continuare a godersi la loro stella anche nel campionato italiano che, grazie anche alla presenza dell’opposto della Vero Volley, si conferma il più bello nonché quello di punta di tutto il volley femminile.