Hamilton campione con la Ferrari: annuncio e tifosi in festa

Lewis Hamilton campione con la Ferrari: i tifosi sono in visibilio, arriva il clamoroso annuncio

Lo scorso 1 febbraio l’annuncio che di fatto cambiava il Mondiale di Formula 1 appena prima che cominciasse. “Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton dalla stagione 2025 entrerà a far parte del team Scuderia Ferrari con un contratto pluriennale“. Due righe che in un colpo solo hanno messo i secondo piano addirittura un Campionato del mondo, diventato una sorta di grande attesa per vedere il sette volte iridato con la tuta della scuderia del Cavallino indosso.

Ed ormai ci siamo quasi, perché l’attuale mondiale sta per volgere al termine e le scuderie sono già proiettate al 2025. Lo stesso Hamilton sembra quasi si astia risparmiando, con la testa già a Maranello. In realtà anche in Brasile ha palesato tutte le difficoltà nel guidare la W15, definita addirittura una tavola di legno senza sospensioni ad evidenziare bene come la monoposto sia tutt’altro che performante.

E sicuramente avrà apprezzato particolarmente l’upgrade della Rossa negli ultimi Gran Premi: la doppietta in Texas, ad Austin, il primo e terzo posto in Messico fanno ben sperare Sir Lewis che, oltre a coronoare il suo sogno da bambino di guidare la Ferrari, ha un chiaro obiettivo in mente: vincere l’ottavo titolo iridato sfuggitogli nel 2021.

“Hamilton vincerà il Mondiale nel 2025”: la clamorosa previsione

In Ferrari sono coscienti della voglia di rivalsa di Lewis e sono pronti a metterlo nelle migliori condizioni per poter incidere con il suo talento e magari provare a riportare quel titolo che a Maranello manca addirittura dal 2007 con Kimi Raikkonen.

Quasi un’era geologica, ecco perché la decisione di puntare su un pilota mai sazio ma, anzi, desideroso di entrare nella leggenda di questo sport staccando nell’albo d’oro Michael Schumacher e riscrivendo ogni tipo di record. E c’è chi tra i tifosi illustri della Ferrari che già prevede un connubio vincente quello tra Ferrari ed Hamilton.

Ci riferiamo ad Antonio Cassano: l’ex calciatore di Bari, Roma, Real Madrid, Milan ed Inter – tra le altre – è un grande appassionato di Formula 1 e segue con grande interesse i Gran Premi. “Farà bene a tutti l’arrivo di Hamilton alla Ferrari” ha detto Fantantonio prima di lanciarsi in un vero e proprio pronostico più che ottimista. “Sapete cosa divo? Hamilton nel 2025 sarà Campione del mondo con la Ferrari“.

Un vero e proprio attestato di fiducia nei confronti del campione britannico ma anche della Ferrari. Di certo per Sir Lewis non sarà semplice: tanti infatti i rivali, a cominciare dal suo futuro compagno di box Charles Leclerc, tutt’altro che deciso ad arrendersi o spianare la strada al numero 44. Senza dimenticare, poi, Max Verstappen ed i due piloti McLaren Norris e Piastri oltre ovviamente a George Russell che a partire dall’anno prossimo sarà ufficialmente la prima guida Mercedes.