Juve, obiettivo 3 punti: col Torino serve maggiore convinzione

Una vittoria e un pareggio nelle ultime due gare giocate tra Udinese e Lille: troppo poco per quella Juventus brillante che abbiamo apprezzato nelle prime due gare di Serie A contro Como e Verona. Ora la prossima giornata ci sarà il Torino di Vanoli, con Vlasic e compagni che proveranno ad impensierire la squadra di Thiago Motta.

Senza Bremer sicuramente le difficoltà difensive sono piuttosto evidenti, con un centrocampo che continua a faticare: manca velocità nelle giocate e una valida alternativa a Dusan Vlahovic con Arek Milik ancora ai box.

Domani sera l’ultima partita prima della sosta: non una semplice sfida, ma la sfida per eccellenza. La stracittadina di Torino, il derby della Mole, che i bianconeri vogliono portare a casa per rimanere in scia delle dirette concorrenti e di un Napoli distante 4 punti e, impegnato, domenica sera, contro l’Inter.