Aspetti Camarda, arriva il guastafeste Zappa (doppietta): pazzo 3-3 del Milan a Cagliari

Era il giorno di Francesco Camarda, che scendendo in campo dal primo minuto oggi è diventato il secondo calciatore più giovane di sempre a esordire da titolare nella storia rossonera (battuto anche Donnarumma), ma a rubare la scena alla fine è stato il goleador che non t’aspetti Gabriele Zappa, autore di una doppietta. Il Milan di Fonseca non va oltre un pazzo 3 a 3 a Cagliari, per la gioia di Nicola che raccoglie un punto salvezza importante, soprattutto per come si era messa la sfida.

All’Unipol Domus sblocca la partita un gol di Nadir Zortea, che in avvio, al secondo minuto, raccoglie un pallone in area sugli sviluppi di un corner e insacca di destro all’angolino. La squadra di Fonseca costruisce la reazione e al quarto d’ora raccoglie: bellissimo assist di un sempre più determinante Reijnders, Rafael Leao si trova così solo davanti a Sherri e lo supera con un bel pallonetto. 1-1 e palla al centro, ma siamo solo all’inizio.

Zortea va vicino al 2-1, ma Maignan si supera sul suo colpo di testa. Al 40′ ecco il vantaggio, momentaneo, per il Diavolo. Stavolta è Fofana a vestire i panni di assist-man, servendo in profondità ancora Leao, supera Sherri e insacca per il 2 a 1. Il momentaneo 2-2 lo aveva segnato Viola su un tiro di Zappa, ma il Var dice che c’è fuorigioco e così l’attaccante di fatto si trova ad aver di fatto tolto per nulla il gol al compagno, dato che il pallone sarebbe ugualmente entrato.