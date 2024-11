Valentino Rossi, decisione improvvisa: cambia tutto in MotoGP

L’improvvisa decisione del nove volte campione del mondo, Valentino Rossi, prende in contropiede gli appassionati della MotoGP

L’ultimo atto del Mondiale della MotoGP verrà ospitato sul circuito di Barcellona invece che su quello originario di Valencia. Un cambio di programma resosi necessario dopo i lutti e le devastazioni causate dalla DANA proprio nella Comunità valenciana (oltre 200 morti e 120 mila sfollati).

Dunque, il Circuit de Catalunya sarà la location dell’ultimo duello stagionale, in calendario dal 15 al 17 novembre, tra l’attuale leader iridato, Jorge Martin, e Francesco Bagnaia che con un ritardo di 24 punti non potrà fare calcoli per vincere il suo terzo mondiale consecutivo. ‘Pecco’, infatti, non ha alternative al bottino pieno nella Sprint Race e in gara.

“Mission (quasi) impossible” per il campione del mondo iridato in carica. Tuttavia ‘Pecco’ non è nuovo a imprese del genere come dimostra il recupero monstre nella seconda parte di stagione del suo primo alloro iridato in MotoGP (105 punti in 8 Gran Premi su Quartararo). E poi, aspetto non trascurabile, nel motosport l’imprevisto si annida dietro ogni curva, quindi nulla è scontato e tutto può succedere come certifica anche l’improvvisa decisione di Valentino Rossi.

VR46, cambia il pilota per l’ultima gara: la decisione

Anche nelle vesti di titolare di un team Valentino Rossi non smette di fare notizia e soprattutto di prendere tutti in contropiede. Quando sembrava certo che Andrea Iannone, dopo aver egregiamente sostituito l’infortunato Fabio Di Giannantonio nel week end della Malesia, sarebbe stato in sella alla Ducati VR46 anche nell’ultimo atto della stagione, ecco che il nove volte campione del mondo ha tirato fuori il classico coniglio dal cilindro.

Manca solo l’annuncio ufficiale ma, stando a quanto anticipato da ‘Autosport.com’, sarà Michele Pirro a sostituire ‘Diggia’ (operato alla spalla) a Barcellona. Dunque, il ‘Dottore’ si affida a un altro pilota italiano di grande esperienza per l’ultimo round del Mondiale 2024. Una decisione presa di comune accordo con la Ducati di cui la VR46 sarà, a partire dal 2025, lo Junior team schierando la terza GP 25, ereditando di conseguenza il ruolo della Prima Pramac, dalla prossima stagione second factory team della Yamaha.

D’altra parte, non è segreto che Michele Pirro sia già al lavoro sulla GP25 che, come detto, sarà portata in pista da Pecco Bagnaia, Marc Marquez e da Fabio Di Giannantonio. Il numero 51, come attestato dal suo stesso profilo Instagram, è impegnato a Jerez in una serie di test sul prototipo del prossimo anno. Dopo questa prima ‘sgrezzatura’ la moto sarà imballata e inviata a Barcellona per il primo test ufficiale in vista del 2025. Insomma, il Mondiale 2024 non è ancora finito ma quello del 2025 è già iniziato.