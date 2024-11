Bagnaia campione, terremoto in casa Ducati: arriva l’annuncio

Arriva l’annuncio che agita le acque in casa della Ducati: Francesco Bagnaia campione del mondo della MotoGp. Le ultime

Ci siamo. Dopo quasi otto mesi siamo all’atto finale. Nel week end del 15-17 novembre, sul ‘Circuit de Catalunya’ di Barcellona, si saprà chi tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia si laureerà campione del mondo della MotoGp. Cresce, dunque, l’attesa per un duello iridato che ha tenuto i tifosi e gli appassionati con il fiato sospeso a ogni curva.

‘Pecco’, che accusa in classifica un ritardo di 24 punti dal rivale spagnolo, è chiamato a un’autentica impresa dal momento che il bottino pieno di punti tra Sprint Race e gara potrebbe non bastargli per conquistare il terzo alloro iridato consecutivo.

Insomma, per addetti ai lavori e commentatori, Jorge Martin ha le mani sul titolo che potrebbe perdere solo ‘suicidandosi’ sportivamente. Ma non tutti sono di questa opinione. Infatti, uno che conosce molto bene sia la MotoGp sia la Ducati è dell’idea che a trionfare, contro ogni pronostico, potrebbe essere proprio Francesco Bagnaia. Un pronostico che agita le acque in casa della Rossa di Borgo Panigale.

Ducati, Stoner: “So a cosa sono disposti per far vincere Bagnaia”

Casey Stoner ha di diritto un posto nella storia della Ducati. L’australiano, infatti, nel 2007 è stato il primo ducatista a vincere il mondiale nella classe regina, la MotoGp. Ebbene, l’ex pilota ha gettato un’ombra sulla Rossa di Borgo Panigale nel duello iridato tra Bagnaia, pilota della factory, e Jorge Martin, portacolori del team satellite Ducati Pramac.

“Non vogliono perdere il campione del mondo. Conosco l’azienda e so cosa sono disposti a fare per vincere. Sono sorpreso di non averlo visto prima o forse è successo e Jorge è stato bravo. Credo che Jorge meriti il titolo e sia in grado di vincerlo. ‘Pecco’ farà di tutto per riuscirci ma la Ducati vorrebbe mantenere il numero 1. Tutto potrebbe andare liscio, come potrebbe esserci molto caos”, le parole dell’ex campione del mondo a ‘La Gazzetta dello Sport’ che scuotono il paddock.

Insomma, Stoner ha lasciato intendere che la Ducati vorrebbe avere ancora in squadra il campione del mondo in carica. Infatti, come è noto, la prossima stagione Jorge Martin si trasferirà all’Aprilia portando in dote, in caso di conquista del titolo iridato, il numero 1 sul cupolino. Una prospettiva che i vertici della Rossa non vedrebbero bene.

“Ci sono i capi della Ducati che non vogliono questo. Spero che tutto vada bene e che si possa vedere il vero campione del mondo“, ha auspicato l’australiano che non è stato tenero con la sua ex squadra neanche sulla decisione di quest’ultima di non promuovere Jorge Martin nel team ufficiale : “Sarà un duro colpo per la Ducati perderlo ma gli hanno tolto la possibilità di passare al team ufficiale e non credo sia giusto dato che è stato l’unico in grado di lottare con Bagnaia per vincere il campionato“.