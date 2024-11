Clamoroso Hamilton, addio immediato: decisione già presa

Il pilota britannico, Lewis Hamilton, parla chiaro, ecco cosa ha detto dopo l’ultimo Gp. Si alza il polverone

Lewis Hamilton rischia seriamente di lasciare la Mercedes con la peggiore stagione di tutta la sua carriera. Successi su successi, vittorie su vittorie ma mai così in basso nella classifica piloti per il britannico sette volte campione del mondo. E pensare che nel 2024 Hamilton ha comunque portato a casa due vittorie, a Silverstone ed a Spa-Franchorchamps, e quattro podi. Tutto sommato un ottimo risultato considerato il livello stagionale delle frecce d’argento, che con la vittoria ed i tre podi di George Russell si trovano ormai destinati ad un certo quarto posto nella classifica costruttori.

Hamilton, però, vive ormai da mesi una situazione complessa con la scuderia tedesca, nella quale sembra sempre di più un separato in casa da quando ha annunciato il suo passaggio in Ferrari. In Brasile, poi, il britannico ha toccato il fondo. Il decimo posto nel circuito di Interlagos è il risultato peggiore della sua stagione (al netto dei ritiri), al termine di un weekend disastroso proprio in un circuito a cui Hamilton è particolarmente legato.

Una prestazione che, nel finale, aveva lasciato tutti i tifosi col fiato sospeso a causa di alcune parole del britannico nel corso di un team radio.

Formula 1, Hamilton criptico nel team radio: ecco cosa ha detto il britannico

Che Lewis Hamilton andrà in Ferrari nel 2025 è ormai una notizia ufficiale e risaputa. Che Kimi Antonelli prenderà il suo posto al fianco di George Russell è stato allo stesso modo ufficializzato e ormai tutti si preparano all’addio del britannico. La gara di Interlagos, però, aveva fatto nascere nei tifosi l’ipotesi che Hamilton potesse lasciare anticipatamente la scuderia.

“È stato un fine settimana disastroso ragazzi, la macchina non è mai stata così male. Grazie per aver comunque contribuito a provarci e per l’ottimo lavoro di tutti i ragazzi al pit-stop. Se questa è l’ultima volta che mi esibisco, è un peccato che non sia stato un granché, ma sono comunque molto grato”, ha dichiarato Hamilton nel corso del giro di rientro al termine del GP del Brasile. Parole che, dopo aver definito “maledetta” la W15, avevano fatto crescere l’ansia nei tifosi Mercedes di un addio anticipato.

In realtà poi lo stesso pilota ha spiegato che quel team radio era rivolto ad alcuni componenti della scuderia che avrebbero lasciato il team dopo il Brasile. Nessun addio anticipato, dunque, Hamilton correrà con la Mercedes fino alla fine della stagione.