LeBron James sconvolto, l’ultima decisione stravolge la NBA

Notizia a sorpresa per i tifosi di LeBron James e dei Los Angeles Lakers: cambia tutto in NBA

Da poco meno di un mese è cominciata la regular season di NBA che come ogni anno attrae milioni di tifosi e di telespettatori da ogni angolo del pianeta. La Lega cestistica più famosa del mondo, in queste prime settimane di partite, ha già dato modo di scoprire i primi valori di forza delle squadre partecipanti con i loro nuovi roster dopo un’estate fatta di scambi e di firme di nuovi giocatori, sia tra i più esperti che per i più giovani che sono usciti dal Draft.

Nel corso dell’ultima estate una delle scelte dell’NBA Draft è stato Bronny James, guardia classe 2004, che è stato scelto da una delle franchigie più celebri e blasonate di tutta la Lega, i Los Angeles Lakers. La particolarità di questo giocatore è quella di essere il primogenito di una leggenda del basket come LeBron James che ha esordito in NBA nel lontano 2003 quando il figlio non era ancora nato mentre oggi ha il privilegio di poterci giocare assieme con la divisa dei Lakers.

LeBron James, decisione presa dai Lakers: non è ancora pronto

Nella prima partita giocata in stagione dai LA Lakers, LeBron James era riuscito a coronare il suo sogno di scendere in campo con il figlio Bronny e si è trattato della prima volta nella storia dell’NBA che un padre e suo figlio hanno disputato una partita insieme e nella stessa squadra. Tuttavia, come in alcuni temevano, non c’è certezza del futuro in NBA di Bronny visto che finora non ha ancora dimostrato di poter competere al livello richiesto.

La guardia 20enne non sarà in pianta stabile con i Lakers quest’anno ed è stato aggregato nelle scorse ore alla formazione gialloviola che milita in G-League, i South Bay Lakers. Una notizia che ha creato un po’ di amarezza tra i tifosi di LeBron che non si aspettavano questa scelta e che volevano vedere ancora in campo assieme i due.

Spesso in questa lega di sviluppo finiscono tantissimi giovani talenti da poco selezionati al Draft che hanno così modo di misurarsi in un contesto meno impegnativo e ricco di pressioni come i parquet dell’NBA. Anche Bronny James passerà quindi parte di questa sua prima stagione da professionista in G-League con l’opportunità naturalmente di essere riaggregato alla prima squadra dei Lakers nel momento del bisogno.