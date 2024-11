Paura per Leclerc: ultim’ora da brividi

Ultim’ora riguardante Charles Leclerc in vista del Gran Premio di Las Vegas: ecco cosa spaventa il pilota monegasco

Chiuso il capitolo Interlagos e con esso probabilmente anche la lotta per il titolo mondiale di Formula 1 che dovrebbe essere conquistato per la quarta volta consecutiva da Max Verstappen (in attesa dell’aritmetica), per la Ferrari è tempo di concentrarsi sui prossimi impegni quando mancano ormai tre GP al termine della stagione.

Le Rosse hanno ora due settimane di tempo per preparare il Gran Premio di Las Vegas dove cercheranno di ottenere un buon risultato per poter accorciare le distanze dalla McLaren nella classifica costruttori. Rispetto a quanto accaduto in Brasile, la rossa punta a ben figurare per chiudere in crescendo questo campionato mondiale, migliorando quanto fatto nel 2023 dove solo una super Red Bull le è stata superiore.

Inoltre, mentre ad Interlagos la scuderia di Maranello ha dovuto fare i conti con un circuito che l’ha messa sulla difensiva, le cose dovrebbe andare diversamente nel Nevada dove la SF-24 potrà sfruttare al massimo i suoi punti forti. Tuttavia, proprio riguardo il prossimo GP è arrivato un ultim’ora che non può far dormire sogni tranquilli ai tifosi della Ferrari ed è stato proprio Charles Leclerc a darla, rivelando tutti i suoi timori per la prossima corsa.

Ferrari, preoccupazione per Leclerc: ecco cosa teme il monegasco

Considerato che per la classifica piloti i giochi sono ormai quasi fatti, alla Ferrarinon resta che lottare per la classifica costruttori negli ultimi tre Gran Premi della stagione. A dividere la Rossa dalla vetta della classifica occupata dalla McLaren ci sono 36 punti e nel GP di Las Vegas Leclerc e Sainz faranno di tutto per assottigliare la distanza e preparare il sorpasso.

Riguardo il prossimo GP, però, il pilota monegasco ha espresso grande preoccupazione per le basse temperature che troveranno nel Nevada e che complicheranno non poco le prestazioni delle loro monoposto.

In vista della corsa in programma il prossimo 23 novembre, Leclerc prova sensazioni sia positive e negative, mettendo tutti in guardia riguardo al gelo che potrebbe minare le loro ambizioni: “A Las Vegas siamo stati competitivi lo scorso anno, dunque spero di esserlo altrettanto quest’anno. È anche vero, però, che quest’anno abbiamo fatto un grande passo avanti dal punto di vista della gestione gomme, e questo significa che ci può mancare qualcosa in condizioni di pista fredda” ha sottolineato.

Il pilota monegasco si è augurato di poter lavorare al meglio in queste due settimane per arrivare pronto assieme al suo team per la prossima tappa, facendo sapere come le caratteristiche della pista potrebbe comunque favorire le SF-24. In linea di massima, Leclerc si è detto ottimista in vista del weekend di Las Vegas, facendo sapere come sia convinto che la Ferrari possa far bene.